UP News: रहम की भीख मांगते रहे मासूम, लेकिन नहीं पसीजा जालिमों का दिल, जमकर पीटा और जबरन लगवाए 'जय श्रीराम' के नारे

वायरल वीडियो में कुछ युवक सड़क किनारे खड़े दिखाई देते हैं. जैसे ही दो युवक बाइक से वहां पहुंचे, उन्हें रोक लिया गया. इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई और उनसे “जय श्रीराम” के नारे लगवाए गए. वीडियो में दोनों युवक डरे और सहमे हुए नजर आते हैं. बताया जा रहा है कि मारपीट के डर से वे नारे लगाने को मजबूर हुए, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ बदसलूकी जारी रही. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.