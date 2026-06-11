UP News: रहम की भीख मांगते रहे मासूम, लेकिन नहीं पसीजा जालिमों का दिल, जमकर पीटा और जबरन लगवाए 'जय श्रीराम' के नारे

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Sultanpur News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से एक कथित मारपीट और जबरन 'जय श्रीराम' नारे लगवाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि लम्भुआ इलाके में बाइक से जा रहे दो मुस्लिम युवकों को कुछ लोगों ने रोक लिया और उनके साथ मारपीट की. साथ ही उनसे जबरन धार्मिक नारे लगवाए गए.
वायरल वीडियो में कुछ युवक सड़क किनारे खड़े दिखाई देते हैं. जैसे ही दो युवक बाइक से वहां पहुंचे, उन्हें रोक लिया गया. इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई और उनसे “जय श्रीराम” के नारे लगवाए गए. वीडियो में दोनों युवक डरे और सहमे हुए नजर आते हैं. बताया जा रहा है कि मारपीट के डर से वे नारे लगाने को मजबूर हुए, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ बदसलूकी जारी रही. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.
AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने दी प्रतिक्रिया
घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. उत्तर प्रदेश AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "यह आतंकवादी रास्ता चलते मुसलमानों को पकड़कर ज़बरदस्ती JSR नारे लगवाते और मुसलमान लड़कों को पीट रहे हैं, मामला सुल्तानपुर जिले के लमहुआ का है." यूपी पुलिस और सुल्तानपुर पुलिस को टैग करते हुए आगे लिखा, कृपया संज्ञान लें."
यह आतंकवादी रास्ता चलते मुसलमानों को पकड़कर ज़बरदस्ती JSR नारे लगवाते और मुसलमान लड़कों को पीट रहे हैं,मामला जनपद @sultanpurpolice लमहुआ का है,कृपया संज्ञान लें@dgpup @Uppolice @asadowaisi pic.twitter.com/bfGHFPCHaA
— Shaukat Ali (@imshaukatali) June 11, 2026
पुलिस दे रही है दबिश
AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की सोशल मीडिया पोस्ट पर सुल्तानपुर पुलिस ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है. पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही सभी आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सभी आरोपी कानून की गिरफ्त में होंगे.