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UP News: रहम की भीख मांगते रहे मासूम, लेकिन नहीं पसीजा जालिमों का दिल, जमकर पीटा और जबरन लगवाए 'जय श्रीराम' के नारे

Sultanpur Viral Video: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के लम्भुआ क्षेत्र में दो मुस्लिम युवकों के साथ कथित मारपीट और जबरन धार्मिक नारे लगवाने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 11, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:27 PM IST
UP News: रहम की भीख मांगते रहे मासूम, लेकिन नहीं पसीजा जालिमों का दिल, जमकर पीटा और जबरन लगवाए 'जय श्रीराम' के नारे

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