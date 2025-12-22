UP STF ने किया सिराज और जुबैर का एनकाउंटर, पुलिस ने खोली जुर्म की फेहरिस्त

UP News: उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अलग-अलग मुठभेड़ों में दो अपराधियों को मार गिराया है. ये मुठभेड़ 20 दिसंबर 2025 की रात को हुईं. एक अपराधी सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और दूसरा बुलंदशहर में मारा गया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों अपराधियों पर इनाम था. गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गया.

बुलंदशहर में कोतवाली देहात और गुलावठी पुलिस स्टेशनों की पुलिस की एक जॉइंट टीम का 50 रुपया के इनामी बदमाश से एनकाउंटर हुआ. पुलिस के मुताबिक, 35 साल के आजाद उर्फ ​​जुबैर उर्फ ​​पीटर का सामना STF टीम से हुई. इस दौरान पीटर ने पुलिस पर गोली चलाई. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पीटर को गोली लगी और वह घायल हो गया. बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ है और उसका इलाज चल रहा है.

अवैध पिस्तौल बरामद

पुलिस ने घटनास्थल से एक अवैध पिस्तौल और बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल बरामद की है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आजाद उर्फ ​​जुबैर उर्फ ​​पीटर लूट और चोरी के कई मामलों में वांछित था. बताया जाता है कि उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड समेत मुख्तलिफ राज्यों में लगभग 47 आपराधिक मामले दर्ज थे.

सहारनपुर में एनकाउंटर

वहीं, सहारनपुर के गंगोह पुलिस स्टेशन क्षेत्र में STF और स्थानीय पुलिस की एक टीम ने एक अलग मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी अपराधी सिराज अहमद को मार गिराया. STF को सूचना मिली थी कि सुल्तानपुर में हत्या के एक मामले में वांछित सिराज अहमद इलाके में मौजूद है. इस सूचना के आधार पर घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चला दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिससे सिराज अहमद गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

कई थाने में दर्ज थे मुकदमे

पुलिस के अनुसार, सिराज अहमद के पास से एक मोटरसाइकिल, दो पिस्तौल बड़ी मात्रा में जिंदा और खाली कारतूस, चार मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया गया. शुरुआती जांच में पता चला कि सिराज अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हत्या, हत्या के प्रयास और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत लगभग 28 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे.