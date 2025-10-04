मदरसा टीचर की प्रताड़ना से तंग थी बीवी; चाक़ू से गला रेतकर लाश के पास करती रही मातम!

नई दिल्ली: देश में पतियों द्वारा पत्नियों की हत्या बेहद आम है. रोज़ ऐसे मामले कहीं ने कहीं से सामने आते रहते हैं. ऐसे मामलों को लोग बेहद सहज भाव से लेते हैं. इन घटनाओं को जानकर लोग हैरतजदह नहीं होते हैं, लेकिन अगर कभी पत्नी द्वारा अपनी पति की हत्या हो जाए तो ये ख़बरों की सुर्खियाँ बन जाती है. ये मुद्दा पब्लिक डिस्कोर्स में शामिल हो जाता है. लोग पुरुषो समाज के बचाव में खड़े हो जाते हैं.

ऐसा ही एक मामला अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से आया है, जहाँ एक पत्नी ने अपने पति की प्रताड़ना से टंग आकर उसका क़त्ल कर दिया. ख़ास बात ये है कि कातिल बीवी एक मुस्लिम औरत है, और उसका मक़तूल खाविंद एक मदरसा टीचर है, जिसपर बच्चों को दीन और इस्लाम सिखाने की जिम्मेदारी है. वो ही इस्लाम जिसमें बीवी से हुस्न सुलूक और एक दोस्त की तरह व्यवहार करने की ताकीद की गई है!



दरअसल, ये वारदात बुधवार रात को वाराणसी के सिगरा में वाके बदशाहबाग कालोनी के ताहरपूर इलाके की है. यहाँ दानिश रज़ा का परिवार रहता है. वो एक मदरसा में टीचर था. बीवी का इल्ज़ाम है कि दानिश उसके साथ अक्सर शराब के नशे में मारपीट करता था. गालियाँ देता था और मानसिक तौर पर परेशान करता था. वो उससे आजिज़ आ चुकी थी. बुधवार की रात भी पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. झगड़े के बाद पति दूसरे कमरे में सोने चला गया. जब दानिश गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसकी बीवी ने डंडे से उसके सर पर वार किया और चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी.

हत्या के बाद पत्नी सोने चली गई और सुबह उठकर रोने पीटने लगी. अगले दिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शुरू में मामला संदेहास्पद लगा. पुलिस ने जब मृतक की बीवी से कड़ाई से पूछताछ की, तो पत्नी टूट गई और अपने शौहर का क़त्ल करने की बात कबूल कर ली. आरोपी महिला ने बताया कि वह पति की प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी और अब उसे सहन नहीं कर पा रही थी. महिला की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने महिला के खिलाफ धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. FSL (Forensic Team) ने मौके से सबूत जमा किए हैं. आगे की जांच जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam