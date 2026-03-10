Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3135497
Zee SalaamSalaam Crime Newsउत्तम नगर में मुस्लिम महिला को भीड़ ने घेरा, पुलिस के सामने लगे ‘जय श्री राम’ के नारे

उत्तम नगर में मुस्लिम महिला को भीड़ ने घेरा, पुलिस के सामने लगे ‘जय श्री राम’ के नारे

Uttam Nagar Viral Video: दिल्ली के उत्तम नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम महिला को भीड़ ने घेर रखा है और वह "जय श्री राम" के नारे लगा रही है. मौके पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद, इस घटना पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 10, 2026, 08:35 AM IST

Trending Photos

उत्तम नगर में मुस्लिम महिला को भीड़ ने घेरा, पुलिस के सामने लगे ‘जय श्री राम’ के नारे

Uttam Nagar News: देश की राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में 4 मार्च को दो पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े की वजह से खूनी लड़ाई हुई. इस घटना में 26 साल के तरुण नाम के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई दूसरे घायल हो गए. 13 साल का एक मुस्लिम लड़का ICU में भर्ती है और ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है. मुस्लिम परिवार के लगभग सभी सदस्यों को जेल भेज दिया गया है. तरुण पर हमला करने वालों के घरों के गैर-कानूनी हिस्सों को तोड़ दिया गया है. इससे पहले एक हिंदू संगठन के लोगों ने एक मुस्लिम परिवार के घर में लूटपाट की, जबकि पुलिस मूकदर्शक बनी रही.

इस घटना के बाद हिंदू संगठनों के लोगों ने आतंक मचा रखा है. वे दिल्ली पुलिस के सामने खुलेआम मुसलमानों के कत्लेआम की मांग कर रहे हैं. इस बीच, हिंदू रक्षा दल से जुड़े दक्ष चौधरी और उसके साथी ईद पर मुसलमानों पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि ईद पर खूनी होली मनाई जाएगी. लेकिन, प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक मुस्लिम महिला भीड़ से घिरी हुई है और "जय श्री राम" के नारे लगा रही है. भीड़ में पुलिस वाले भी खड़े हैं, लेकिन वे तमाशबीन बने हुए हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि मुस्लिम महिला भीड़ के सामने बेबस है.

क्या है पूरा मामला
दिल्ली के उत्तम नगर की हस्तसाल JJ कॉलोनी में मृतक तरुण और आरोपी परिवार पिछले 50 सालों से पड़ोसी के तौर पर रह रहे थे. यह भी पता चला है कि दोनों परिवारों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी थी. बताया जा रहा है कि 4 मार्च को होली के दिन तरुण की चचेरी बहन छत पर रंग खेल रही थी. इस दौरान रंग से भरा एक गुब्बारा पड़ोस में रहने वाली एक मुस्लिम महिला पर गिर गया. इससे महिला को गुस्सा आ गया और दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई. यह झगड़ा देखते ही देखते बढ़ गया और दोनों परिवारों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया.

यह भी पढ़ें:- Uttam Nagar: तरुण हत्याकांड पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

दोनों पक्ष के लोग हुए थे गंभीर रूप से घायल
झगड़े के दौरान आरोपी पक्ष के दो-तीन सदस्यों को भी गंभीर चोटें आईं. चश्मदीदों के मुताबिक, हाथापाई के दौरान, तरुण के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया. वहीं, दूसरे पक्ष के लोगों पर भी तरुण और उसके साथियों ने भी रॉड से हमला किया था. इस हमले में दोनों पक्ष के लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे. सभी को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया. जहां एक दिन बाद तरुण ने दम तोड़ दिया. इसके बाद इलाके में हिंसा फैल गई.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Uttam nagar newsDelhi newsUttam Nagar youth murder caseuttam nagar viral video

Trending news

Uttam nagar news
उत्तम नगर में मुस्लिम महिला को भीड़ ने घेरा, पुलिस के सामने लगे ‘JSR’ के नारे
Trump on Iran War
'तेल सप्लाई रोकी तो तबाही मचा देंगे', ईरान जंग पर ट्रंप की बड़ी चेतावनी
israel news
ग़ज़ा में कत्लेआम करने वाला इजरायल सहमा, ईरान की मिसाइलों ने बरपाया कहर, कई मरे
LPG price hike
रमजान में सिलेंडर महंगा, अब बुकिंग पर भी ब्रेक; ईद से पहले बुकिंग टाइम बढ़ी
west bengal muslims
बाहर ही नहीं अपने राज्य में भी बेगाने हैं पश्चिम बंगाल के मुसलमान; SIR में नहीं नाम!
Uttar Pradesh news
तंगदस्ती में जीने वाले इमाम पर 7 करोड़ जुर्माना, मस्जिद-दरगाह-घरों पर चलेगा बुलडोजर!
Rajasthan news
टोंक हिंसा में मुसलमानों के खिलाफ पुलिस कर रही एकतरफा कार्रवाई, SP से गुहार
Teachers Love Affairs
शिक्षकों के लव अफेयर्स से नाराज़ हैं अभिभावक; बोले- हमारे बच्चे हो रहें हैं बर्बाद!
UAE News
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच UAE में हाई अलर्ट, अबू धाबी का हिंदू मंदिर बंद
Delhi news
5 साल बाद अदालत का पसीजा दिल; दिल्ली दंगे में शरजील इमाम को मिली थोड़ी- सी राहत