Azamgarh News: शिया-सुन्नी विवाद में अली की हत्या; 27 साल बाद 12 सुन्नी मुसलमान मुजरिम करार

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना हल्का में 27 साल पहले शिया-सुन्नी विवाद में हुई एक हत्या के मुकदमे में शुक्रवार को सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 12 आरोपियों को कसूरवार करार दिया है. यह फैसला जिला और सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय की कोर्ट ने सुनाया है. हालांकि, अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख मुक़र्रर की है.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, वादी नासिर हुसैन ने जिले के मुबारकपुर थाने में 30 अप्रैल 1999 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी तहरीर में कहा गया था कि उसके चाचा अली अकबर निवासी पूरा ख्वाजा 27 अप्रैल 1999 से गायब थे. अली अकबर के लड़के जैगम ने 28 अप्रैल को इस मामले में थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद 30 अप्रैल को अली अकबर की सिर कटी लाश राजा भाट के पोखरे से बरामद की गई.

इस मामले में पुलिस की विवेचना में यह पता चला कि मोहर्रम के जुलूस से लौटते वक़्त अली अकबर की सुन्नी संप्रदाय के लोगों ने मारपीट कर हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने हुसैन अहमद निवासी हैदराबाद, दुल्हनपूरा निवासी मोहम्मद अयूब फैजी, हाजी मोहम्मद सुलेमान, फहीम अख्तर, असरार अहमद, मोहम्मद याकूब सभी निवासी, अली जहीर, नजीबुल्लाह इरशाद , हमीदुल्लाह उर्फ झीनक, मोहम्मद असद हाजी, अब्दुल खालिक, अफजल अलाउद्दीन दिलशाद और वसीम के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया था.

उस दौरान हाजी मोहम्मद सुलेमान, नजीबुल्लाह, हमीदुल्लाह उर्फ झीनक और हाजी अब्दुल खालिक की नोट हो गई.

अभियोजन पक्ष की तरफ से डीजीसी फौजदारी और एडीजीसी ने कुल नौ गवाहों को कोर्ट में पेश किया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हुसैन अहमद , मोहम्मद अयूब फैजी, फहीम अख्तर, असरार अहमद, मोहम्मद याकूब, अली जहीर, इरशाद, मोहम्मद असहद, अफजल, अलाउद्दीन, दिलशाद तथा वसीम को अली अकबर की हत्या का दोषी करार दिया. अदालत ने सजा के बिना पर सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय की है.

