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Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रुधौली इलाके में खुशनुमा नामक एक महिला ने मामूली कहासुनी के दौरान माजिदा नामक एक अन्य महिला के सीने में चाकू मारकर हत्या कर दिया. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. यह मामला बच्चों को काला-कलूटा कहकर चिढ़ाने से शुरू हुआ, विवाद इतना बढ़ा कि पड़ोस में रहने वाली महिला ने दूसरी महिला के सीने में चाकू उतार दी.
रुधौली थाना क्षेत्र के बभनी मिश्र गांव के पुरवा महुआ बैरियहवा में मंगलवार (16 जून) की शाम सब कुछ सामान्य था. बच्चे खेल रहे थे, लोग अपने-अपने काम में व्यस्त थे. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक मामूली विवाद खून-खराबे में बदल जाएगा. दरअसल गांव में अगल-बगल रहने वाली दो महिलाओं के परिवारों के बीच बच्चों को लेकर कहासुनी शुरू हुई. आरोप है कि बच्चों को "काला-कलूटा" कहकर चिढ़ाया जा रहा था.
इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी. इसी दौरान गुस्से में आकर खुशनुमा नाम की महिला ने पड़ोस में रहने वाली माजिदा पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगते ही माजिदा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. परिजन और ग्रामीण घायल महिला को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे.
गंभीर हालत में माजिदा को संतकबीरनगर जिले के सेमरियावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।वहीं गांव में भी घटना को लेकर दहशत और सन्नाटा फैल गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बच्चों को लेकर शुरू हुआ विवाद इतनी बड़ी वारदात का रूप ले लेगा.
सूचना मिलते ही रुधौली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही आरोपी महिला खुशनुमा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है. सीओ कुलदीप यादव का कहना है कि खुशनुमा नाम की महिला रंग को लेकर मजीद नाम की महिला के बच्चे पर गलत कमेंट पास करती थी, जिसको लेकर वह खुशनुमा के घर शिकायत लेकर आई थी.
उसी दौरान खुशनुमा ने माजिदा के ऊपर चाकू से हमला कर दिया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई, परिजन तत्काल उसे संतकबीरनगर जनपद के सेमरियावां सीएचसी पर ले गए जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, आरोपी महिला को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.