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बच्चे को 'काला-कलूटा' कहने पर माजिदा की हत्या; पड़ोस की महिला ने सीने में घोंपा चाकू

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बच्चों को लेकर हुई मामूली कहासुनी ने दर्दनाक मोड़ ले लिया. आरोप है कि पड़ोसी महिला खुशनुमा ने विवाद के दौरान माजिदा पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 17, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:07 AM IST
बच्चे को 'काला-कलूटा' कहने पर माजिदा की हत्या; पड़ोस की महिला ने सीने में घोंपा चाकू
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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