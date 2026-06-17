इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी. इसी दौरान गुस्से में आकर खुशनुमा नाम की महिला ने पड़ोस में रहने वाली माजिदा पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगते ही माजिदा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. परिजन और ग्रामीण घायल महिला को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे.