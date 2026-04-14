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Zee SalaamSalaam Crime Newsदोस्ती के नाम पर धोखा, 2 लाख के लिए कपड़ा व्यापारी इसरार को उतारा मौत के घाट

दोस्ती के नाम पर धोखा, 2 लाख के लिए कपड़ा व्यापारी इसरार को उतारा मौत के घाट

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में इसरार नाम का एक कारोबारी अपने दोस्त आशु सिद्दीकी के पास पहुंचा. इसरार अकसर अपने दोस्त के पास जाया करता था, लेकिन आशु ने दो लाख रुपये हड़पने के लिए दो अन्य साथियों के साथ मिलकर इसरार अहमद की हत्या कर दी. हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया. पुलिस ने इसरार का कंकाल बरामद किया है और हत्याकांड के मामले में तीन आरोपियों को पकड़ लिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:55 PM IST

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दोस्ती के नाम पर धोखा, 2 लाख के लिए कपड़ा व्यापारी इसरार को उतारा मौत के घाट

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. बिजनौर जिले के धामपुर में क्षेत्र के पंचायत सदस्य आशु सिद्दीकी ने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने ही रिश्तेदार और दोस्त इसरार अहमद की हत्या कर दी. पुलिस ने दो महीने के बाद इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने का खुलासा किया है. 

इसरार के दो लाख रुपये हड़पने के लिए आशु सिद्दीकी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी. इसरार की हत्या रस्सी से गला घोटकर की गई थी. हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद संबंधित शव को नूरपुर थाना क्षेत्र में दौलतपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में गोहाबर के निकट पोषक नहर के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था.

पुलिस ने इसरार हत्याकांड मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार किए हैं. नूरपुर निवासी 38 वर्षीय मृतक इसरार कपड़ा का व्यपार करता था. वह अकसर आशु सिद्दीकी के पास आया करता था. इसरार दो महीने से लापाता था, इसरार के परिवार वालों ने धामपुर पुलिस थाने में बीते आठ मार्च इसरार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

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पुलिस अधीक्षक धामपुर पूर्वी अमित किशोर श्रीवास्तव ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बीती आठ मार्च को हजरतनगर थाना नूरपुर निवासी मोहम्मद अफसर अली ने अपने छोटे भाई इसरार की थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. कपड़ा व्यापारी इसरार अहमद काम के सिलसिले में धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तीबड़ी निवासी अपने रिश्तेदार आशु सिद्दीकी के पास आता रहता था. बीती आठ फरवरी को वह लगभग दो लाख रुपये लेकर आशु के पास तीबड़ी आया था। वहीं से वह लापता हो गया. पुलिस ने आशु की निगरानी शुरू कर दी.

जांच पड़ताल और सीडीआर के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि आशु ने इसरार की रकम हड़पने के लिए अपने दो साथियों धामपुर थाना क्षेत्र के गांव पाडली मांडू निवासी जाबिर और अपने ही गांव तीबड़ी निवासी शाहनवाज उर्फ शानू के साथ मिलकर रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी.

सबूत मिटाने के लिए शव में लगाई आग, पुलिस ने बरामद किया कंकाल
सबूत मिटाने के लिए शव को नूरपुर थाना क्षेत्र स्थित पोषक नहर के किनारे झाड़ियों में फेंककर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर इसरार का कंकाल बरामद किया. हत्या में प्रयुक्त रस्सी, मृतक के हाथ का ब्रेसलेट और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए। पुलिस ने हत्यारोपी आशु सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद उर्फ शानू निवासी तीबड़ी और जाबिर निवासी पाडली मांडू को गिरफ्तार कर चालान कर दिया.

इसरार की हत्या को लेकर पुलिस ने पहले ही कर दिया था इशारा
पुलिस की मानें तो इसरार की दो शादियां हुईं थीं, लेकिन वह अकेला रहता था. इसरार आठ फरवरी को आशु के पास तीबड़ी आया था. लेकिन परिजनों ने आठ मार्च को इसरार की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस के खुलासे में सामने आया कि आरोपी परिजनों के गुमशुदगी दर्ज कराने से पहले ही इसरार की हत्या कर चुके थे.

क्षेत्र पंचायत सदस्य है मुख्य हत्यारोपी आशु सिद्दीकी
इसरार की हत्या का मुख्य आरोपी तीबड़ी निवासी आशु सिद्दीकी क्षेत्र पंचायत सदस्य है. वह भी कपड़े का कारोबार करता है. हत्यारोपी और मृतक आपस में दोस्त भी हैं. पुलिस की मानें तो इसरार अकेला रहता था. इसलिए आशु ने रकम हड़पने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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