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Rape and Kidnaping Case: सलीम, कलीम, हलीम और सलमान समेत 7 को सजा; 11 साल बाद इन्साफ

Crime News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 11 साल पहले एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 7 लोगों को कैद और आर्थिक जुर्माना लगाया है. वहीँ इस मामले में दो मुजरिमों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.  

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:37 PM IST

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Rape and Kidnaping Case: सलीम, कलीम, हलीम और सलमान समेत 7 को सजा; 11 साल बाद इन्साफ

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के मामले में 11 साल बात कोर्ट ने 7 मुजरिमों को कैद की सजा और जुर्माना लगाया है. ख़ास बात ये है कि जब अपराधी कोई अपराध करता है, तो वो अकेले इसे अंजाम देता है, या इसमें उसके घर वालों की कोई रजामंदी नहीं होती है, लेकिन जब उसे सजा मिलता है, तो पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है. इस मामले में सजा के बाद जब पुलिस मुजरिमों को जेल ले जा रही थी, तो उसके परिवार के लोग उसे पकड़कर सड़कों पर रोने लगे. 

कौन लोग हैं दोषी? 
ये मामला जौनपुर जिले के सुजानगंज थाना का एक बेहद चर्चित केस था, जिसमें अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय सुरेन्द्र प्रताप यादव की कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए 7 आरोपियों को कसूरवार करार दिया है. 
अदालत ने सलीम, कलीम, हलीम और सलमान को अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में कसूरवार पाते हुए 4 से 6 साल तक की सजा और जुर्माना लगाया है. वहीं, कैफरीन नाम की एक महिला को भी इन्हीं धाराओं के तहत सजा सुनाते हुए अनैतिक व्यापार (निवारण) कानून  के तहत 7 साल की कैद बामुशक्कत और अर्थदंड की सजा दी है. 

इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल छोटू पठान उर्फ करीम और मनी चन्द्र मौर्य को अदालत ने ज़यादा गंभीर अपराधों में कसूरवार पाते हुए 6 साल की कैद बामुशक्कत के साथ-साथ अनैतिक व्यापार (निवारण) कानून की धाराओं में 8 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोनों को उम्रकैद ( मौत तक) और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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इस मामले में अभियोजन पक्ष की जानिब से विशेष लोक अभियोजक बेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल ने कोर्ट में पैरवी की थी, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने सभी आरोपियों को कसूरवार ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है. 

11 साल पहले क्या हुआ था? 

मामले की जानकारी देते हुए सरकारी वकील वेद प्रकाश तिवारी ने बताया कि नाबालिग लड़की को बेहोश कर नकाब पहनकर ये लोग घर से उठा ले गए थे. प्रयागराज ले जाकर लड़की के साथ गलत काम किया. लड़की किसी तरह वहां से भागकर मिर्जापुर पहुंची.  वहां पर एक दरोगा से  उसकी मुलाकात हुई. दरोगा उनके परिजनों की सूचना दी,  और उसके घरवालों के पहुंचने पर लड़की को उनके हवाले किया गया. उसके बाद से ये केस चलता रहा. आज केस 11 साल बाद यह फैसला आया है, जिसमें मुल्जिमों को कसूरवार पाते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है.

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