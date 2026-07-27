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'अल्लाहु अकबर' बोलने का दबाव, मना करने पर हमला? मुरादाबाद में FIR के बाद दो आरोपी गिरफ्तार

Moradabad Shopkeeper Assault: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दुकानदार ने चार युवकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे एक धार्मिक नारा लगाने के लिए मजबूर किया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की. पुलिस ने FIR दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी दो की तलाश जारी है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 27, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:42 AM IST
'अल्लाहु अकबर' बोलने का दबाव, मना करने पर हमला? मुरादाबाद में FIR के बाद दो आरोपी गिरफ्तार

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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