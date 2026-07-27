'अल्लाहु अकबर' बोलने का दबाव, मना करने पर हमला? मुरादाबाद में FIR के बाद दो आरोपी गिरफ्तार

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Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हिंदू दुकानदार ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में चार अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है. वह हिंदू संगठनों के सदस्यों के साथ सख्त कार्रवाई की मांग करने के लिए स्टेशन पहुंचे. आरोप है कि नशे में धुत चार मुस्लिम युवक उनकी दुकान पर आए, सिगरेट मांगी और फिर उनसे धार्मिक नारे लगाने को कहा. जब उन्होंने विरोध किया, तो उनमें से एक युवक ने दावा किया कि वह हाल ही में जेल से छूटा है.
इसके बाद समूह ने दुकानदार पर हमला कर दिया. हालांकि पीड़ित के शोर मचाने पर चारों भाग गए, लेकिन जाते-जाते उन्होंने जान से मारने की धमकी दी. FIR और पीड़ित के मुताबिक, यह घटना 24 जुलाई को हुई थी. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दुकानदार VHP और बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने BNS की धाराओं 352, 299, 115(2) और 351(2) के तहत चार अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामले में कार्रवाई करते हुए उन्होंने घटना में शामिल चार आरोपियों में से दो की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रहे हैं. गिरफ्तार लोगों की पहचान आसिफ और वसीम के रूप में हुई है. दोनों सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हरथला इलाके के निवासी हैं.
''अल्लाहु अकबर' कहने का दबाव डाला'
दुकानदार विजय ने कहा, "मैं पिलिकोठी में पान और सिगरेट की दुकान चलाता हूं. वहां चार मुस्लिम युवक आए और मुझे धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया और 'अल्लाहु अकबर' कहने का दबाव डाला. जब मैंने मना किया, तो उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया. उनमें से एक युवक ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और दावा किया कि वह तिहाड़ जेल में सात साल की सजा काटने के बाद अभी-अभी छूटा है. मैं चाहता हूं कि प्रशासन उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करे. अब तक दो युवकों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दो अभी भी फरार हैं."
पीड़ित दुकानदार ने क्या कहा?
पीड़ित दुकानदार विजय सिंह ने बताया कि उन लोगों ने उससे सिगरेट खरीदी थी. पहले से कोई विवाद नहीं था, फिर भी जब वह अपनी दुकान पर अकेले थे तो उन्होंने उसे मजबूर करने की कोशिश की. यह घटना 24 तारीख को दोपहर 3:30 बजे हुई. जब उसने शोर मचाया, तो वे भागने की कोशिश करने लगे, इस दौरान वह उनके स्कूटर की तस्वीर लेने में कामयाब रहा. पुलिस अब कार्रवाई कर रही है.
हिंदू संगठन थाना पहुंचकर मचाया बवाल
एक हिंदू संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि उन्हें हिंदू समुदाय के सदस्य विजय से जानकारी मिली कि 24 तारीख की दोपहर को चार लोग उनकी दुकान पर आए थे. इन लोगों ने बदतमीज़ी की और उनसे धार्मिक नारे लगवाने की कोशिश की, खासकर "अल्लाहु अकबर" बोलने का दबाव डाला और ऐसा न करने पर दुकान में तोड़-फोड़ करने और मारपीट करने की धमकी दी. संगठन के प्रतिनिधि इस मामले को लेकर आए थे क्योंकि 24 तारीख को औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बावजूद शुरू में कोई केस दर्ज नहीं किया गया था. इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन में धरना दिया था.
हिंदू संगठन के लोगों ने की ये बड़ी डिमांड
उन्होंने आगे कहा, "अब केस दर्ज कर लिया गया है और दो लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. संगठन प्रशासन से उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहा है और सुझाव दे रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ "बुलडोज़र कार्रवाई" होनी चाहिए. हिंदू संगठन के नेता ने कहा कि योगी जी की सरकार में एक गरीब हिंदू व्यक्ति को, जो छोटी सी दुकान चलाकर अपनी आजीविका कमाता है, धमकाकर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई. जिस तरह के धार्मिक नारे उनसे लगवाए गए, उन्हें देखते हुए दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए.