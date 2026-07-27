'अल्लाहु अकबर' बोलने का दबाव, मना करने पर हमला? मुरादाबाद में FIR के बाद दो आरोपी गिरफ्तार

इसके बाद समूह ने दुकानदार पर हमला कर दिया. हालांकि पीड़ित के शोर मचाने पर चारों भाग गए, लेकिन जाते-जाते उन्होंने जान से मारने की धमकी दी. FIR और पीड़ित के मुताबिक, यह घटना 24 जुलाई को हुई थी. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दुकानदार VHP और बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने BNS की धाराओं 352, 299, 115(2) और 351(2) के तहत चार अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामले में कार्रवाई करते हुए उन्होंने घटना में शामिल चार आरोपियों में से दो की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रहे हैं. गिरफ्तार लोगों की पहचान आसिफ और वसीम के रूप में हुई है. दोनों सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हरथला इलाके के निवासी हैं.