Raebareli News: यूपी पुलिस ने क्यों किया नफीस का हाफ एनकाउंटर, जानें पूरा मामला

Raebareli Encounter: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस और मवेशी तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई. गोलीबारी के दौरान पुलिस की गोली से एक तस्कर घायल हो गया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Raebareli News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस और मवेशी तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई. फायरिंग के दौरान एक मवेशी तस्कर पुलिस की गोली से घायल हो गया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा. घायल तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पुलिस के मुताबिक, यह घटना सलोन थाना क्षेत्र के मानिकपुर रोड पर हुई. कल देर रात पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी उन्होंने एक सफेद अपाचे मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध लोगों को देखा. पुलिस को देखकर वे लोग भागने लगे. जब पुलिस ने उनका पीछा किया, तो मोटरसाइकिल चला रहे आदमी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.
नफीस को लगी पुलिस की गोली
जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और एक आदमी के पैर में गोली लगी और वह गिर गया. दूसरा आदमी, जो पीछे बैठा था, अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया. घायल आदमी की पहचान सलोन थाना क्षेत्र के रहने वाले नफीस घोसी के रूप में हुई है, जबकि फरार संदिग्ध का नाम अबरार बताया जा रहा है. पुलिस ने बताया कि घायल नफीस घोसी गोहत्या कानून के तहत वांछित था और उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं. पुलिस फरार संदिग्ध को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
पहले भी हो चुके हैं एनकाउंटर
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और मवेशी तस्करों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं. अकेले पिछले महीने में ही राज्य के कई जिलों में पुलिस की मवेशी तस्करों से झड़प हुई, जिसमें कई संदिग्ध घायल हो गए, जबकि कुछ भागने में कामयाब रहे. पुलिस का कहना है कि मवेशी तस्कर गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्सर फायरिंग करते हैं, जिससे पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है. राज्य सरकार ने मवेशी तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और पुलिस को ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.