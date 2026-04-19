UP Crime News: झाड़-फूंक के बहाने दुष्कर्म; मौलवी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. सहारनपुर जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में झाड़-फूंक के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मौलवी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इस मामले की शिकायत मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई की और 12 घंटे के भीतर मौलाना समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इस मामले में आगे की कार्रवाई हो रही है, हालांकि अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ है.

यह घटना बीते 18 अप्रैल की है, जब पीड़िता ने थाने पहुंचकर लिखित तहरीर दी. आरोप था कि मस्जिद के मौलवी और उसके साथी नदीम ने उसे झाड़-फूंक के बहाने बुलाया, जहां कथित तौर पर पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़ित महिला को पिला दिया. इसके बाद मौलवी ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया. वहीं, आरोपी नदीम ने कथित तौर पर पीड़ित महिला से मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी.

पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना फतेहपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थाना फतेहपुर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की.

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थानाध्यक्ष विनय शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आज मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को बडूली तिराहे, थाना नागल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में मौलवी मोहम्मद जुनैद पुत्र जमील निवासी बेलड़ा जुनादार थाना नागल और नदीम पुत्र शकील निवासी ग्राम जीवाला थाना फतेहपुर शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. इस पूरी कार्रवाई में थाना फतेहपुर पुलिस टीम की तत्परता और सक्रियता देखने को मिली, जिससे गंभीर अपराध के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया.