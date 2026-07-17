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मुसलमान ने ही लगाया मदरसे में धर्मांतरण का इलज़ाम; मौलवी फरार, बेटा गिरफ़्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मदरसा दारुल उलूम रहिमिया में धर्मांतरण के इलज़ाम के बाद पुलिस ने एक मौलवी के बेटे को गिरफ्तार किया है, जबकि मौलवी और उसका बेटा अभी फरार बताया जा रहा है. ख़ास बात ये है कि मदरसे में धर्मांतरण का इलज़ाम गाँव के ही एक मुस्लिम शख्स ने लगाया है.

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jul 17, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:27 PM IST
मुसलमान ने ही लगाया मदरसे में धर्मांतरण का इलज़ाम; मौलवी फरार, बेटा गिरफ़्तार
Image Credit: आरोपी जुनैद

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं.वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. जर्नलिज्म में एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी वो खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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