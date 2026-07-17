/मुसलमान ने ही लगाया मदरसे में धर्मांतरण का इलज़ाम; मौलवी फरार, बेटा गिरफ़्तार

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और एसआईटी की टीम ने एक मदरसे में कथित धर्मांतरण के मामले में एक जुनैद नाम के एक मुल्जिम को गिरफ़्तार किया है. रतनपुरी थाना हलके के फुलत गांव में वाके मदरसा दारुल उलूम रहिमिया के मौलाना हफीजुर्रहमान अंसारी और उनके दो बेटे जुबेर अंसारी और जुनैद अंसारी पर कई हिंदू लड़के और लड़कियों का मदरसे के अंदर मजहब तब्दील कराने का इलज़ाम है.
दरअसल, फुलत गांव के ही निवासी यूनुस नाम के एक शख्स ने मदरसे के मौलाना और उसके दोनों बेटों के खिलाफ लिखित शिकायत देते हुए पुलिस से इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी. इसके बाद पुलिस ने मुल्जिम मौलाना और उसके दोनों बेटों के खिलाफ बीएनएस और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन कानून 2021 के तहत मुकदमा दर्ज कर मुलजिमों की गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही थी.
इस मामले में मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा के जरिये एक एसआईटी की टीम कायम की गई थी, जिसने मकामी पुलिस के साथ मिलकर मदरसे के मौलाना हफीजुर्रहमान अंसारी के बेटे जुनैद अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
इस मदरसे पर विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण के बड़े इलज़ाम लगे हैं, जिसकी पुलिस संजीदगी से जांच कर रही है.अभी मदरसे का मौलाना हफीजुर्रहमान अंसारी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.
एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 5.7.2026 को यूनुस खान नाम के शख्स ने शिकायत की थी. अफसरों के जरिये की गई जांच के बाद पाया गया कि यह बेहद संजीदा मामला है. इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी. इस केस में हाफिजुर रहमान अंसारी, उनका बेटा जुबेर और दूसरा बेटा जुनैद तीनों की संलिप्तता सामने आई थी. इस मामले में एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की गई.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में रोज़ कहीं न कहीं से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें जबरन धर्म बदलने का इलज़ाम लगाया जाता है. हालांकि, इस तरह के मामलों में बहुत कम आरोप ही कोर्ट में साबित हो पाते हैं. ज़्यादातर मामलों में आरोपी ट्रायल के बाद इल्ज़ामों से बरी हो जाते हैं. इसके बावजूद इस तरह की शिकायतों पर पुलिस फौरी तौर पर कार्रवाई कर रही है, और मुलजिमों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है.