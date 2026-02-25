UK: “ब्राह्मण की जमीन पर नमाज?” कहकर शाहिद से अरविंद ने की मारपीट, वीडियो वायरल

Advertisement
Rudrapur Muslim Assault Case: उत्तराखंड के रुद्रपुर में नमाज पढ़ रहे मुस्लिम शख्स पर कथित तौर पर हमला किया गया. आरोप है कि मंदिर के मालिक ने मारपीट की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:49 AM IST

Rudrapur News: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक खेत में नमाज पढ़ रहे एक शख्स पर भीड़ ने हमला कर दिया. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना पंतनगर थाना क्षेत्र के अटरिया मंदिर परिसर के पास एक खेत में हुई. आरोप है कि मंदिर संचालक ने नमाज पढ़ रहे एक मुस्लिम युवक पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. घायल शाहिद को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहिद पास की एक वर्क साइट पर मजदूरी करता था और जब नमाज का समय हुआ, तो वह खुले खेत में नमाज पढ़ने लगा. मंदिर के संचालक अरविंद शर्मा ने नमाजी के साथ बुरी तरह मारपीट की. मारपीट के दौरान अरविंद शर्मा ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी और शाहिद को भद्दी-भद्दी गालियां दीं. इसके बाद आरोपी ने शाहिद से जबरन "जय श्री राम" का नारा लगवाने पर मजबूर किया. किसी दूसरे आदमी ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

घटना के बाद बवाल
इस घटना के बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय में गुस्सा फैल गया. मुस्लिम समुदाय के कई सदस्य पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि धार्मिक मान्यताओं से जुड़े मामले में हिंसा गलत है और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

आरोपियों पर कार्रवाई करेगी पुलिस
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी तथ्य सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने यह भी कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी भी तरह की गैर-कानूनी गतिविधि या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. अधिकारियों ने कहा कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मुसलमानों के खिलाफ फैल रहा है नफरत
गौरतलब है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत तेज़ी से फैल रही है. हिंदू संगठनों के सदस्य मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं. वे हर जगह मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. कभी वे गोरक्षा के नाम पर लोगों पर हमला कर रहे हैं, तो कभी भीड़ उन्हें सिर्फ इसलिए पीट रही है क्योंकि वे मुसलमान हैं. कई राज्यों में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है. गांवों और कस्बों में मुस्लिम व्यापारियों पर हमला किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में मुस्लिम व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

UK: "ब्राह्मण की जमीन पर नमाज?" कहकर शाहिद से अरविंद ने की मारपीट, वीडियो वायरल
