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Zee SalaamSalaam Crime Newsबेल तोड़ने पर प्रेम मिश्रा बना हैवान, मासूम रेहान पर बरसाई लाठियां; अब परिजनों ने उठाया के कदम

बेल तोड़ने पर प्रेम मिश्रा बना हैवान, मासूम रेहान पर बरसाई लाठियां; अब परिजनों ने उठाया के कदम

एक छोटी सी बचकानी शरारत ने कैसे एक 12 साल के मासूम की जिंदगी को दर्द और दहशत से भर दिया,  इसकी कहानी बिहार के वैशाली जिले से सामने आई है. यहां एक बच्चे को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसने बेल के पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश की थी.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 19, 2026, 07:34 AM IST

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बेल तोड़ने से नाराज प्रेम ने मासूम रेहान (बाएं) को पीट-पीटकर किया घायल
बेल तोड़ने से नाराज प्रेम ने मासूम रेहान (बाएं) को पीट-पीटकर किया घायल

Vaishali News Today: एक छोटी सी बचकानी शरारत ने कैसे एक 12 साल के मासूम की जिंदगी को दर्द और दहशत से भर दिया,  इसकी कहानी बिहार के वैशाली जिले से सामने आई है. यहां एक बच्चे को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसने बेल के पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश की थी. इंसानियत को झकझोर देने वाली इस घटना को सुनकर लोग हैरान हैं.

पूरा मामला बिहार के वैशाली जिले के पटेड़ी बेलसर प्रखंड के मिश्रौलिया गांव का है. जानकारी के मुताबिक, रेहान नाम का 12 साल का बच्चा अपने एक दोस्त के साथ स्कूल से घर लौट रहा था. रास्ते में दोनों बच्चों की नजर एक बेल के पेड़ पर पड़ी. बच्चों ने खेल-खेल में बेल तोड़ने का फैसला किया और वहीं रुक गए. रेहान ने पेड़ पर पत्थर फेंककर बेल गिराने की कोशिश की, तभी अचानक पेड़ का मालिक वहां पहुंच गया.

दोस्त तो मौके से भाग निकला, लेकिन रेहान को पेड़ के मालिक ने पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि इसके बाद जो हुआ, वह बेहद खौफनाक था. पेड़ के मालिक ने गुस्से में आकर बच्चे को दौड़ा-दौड़ाकर बेरहमी से पीटा. महज फल तोड़ने की बात से आरोपी इतना नाराज हुआ कि उसने पीट-पीटकर रेहान को मौके पर ही बेहोश कर दिया. आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर बच्चे को बचाया और उसके परिवार को सूचना दी.

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परिजन तुरंत उसे बेलसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया. बच्चे की हालत को लेकर परिवार गहरे सदमे में है. घटना के बाद 16 अप्रैल की रात पीड़ित परिवार बेलसर थाने पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद मामला और उलझ गया.

आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद गांव के कुछ दबंग लोग थाने पहुंचे और आरोपी को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने लगे. इसके बाद अगले ही दिन पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगे और धमकी दी गई. डर और दहशत में आकर परिवार ने पुलिस से कह दिया कि वे मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहते. इसी वजह से लगभग 20 घंटे तक थाने में रखने के बाद पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया.

हालांकि, 18 अप्रैल को यह मामला वैशाली के पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह सिहाग के संज्ञान में पहुंचा. उन्होंने तुरंत सख्त रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए. एक जांच टीम गठित की गई और लालगंज क्षेत्र के सर्किल निरीक्षक को मामले की जांच सौंपी गई. सर्किल निरीक्षक ने बेलसर थाने पहुंचकर पीड़ित परिवार को बुलाया, उनका बयान दर्ज किया और पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत केस दर्ज करने का आदेश दिया. इस कार्रवाई के बाद मामले ने एक बार फिर गति पकड़ ली है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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