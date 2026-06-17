/पश्चिम बंगाल के हुगली में 71 साल के मुस्लिम बुजुर्ग की मॉब लिंचिंग, BJP समर्थकों पर हमले का आरोप

बेटे के सवाल पर पुलिस की सफाई

मृतक के बेटे शेख रफीकुल इस्लाम ने भी यही सवाल उठाया कि अगर उनका परिवार राजनीति से जुड़ा नहीं है तो उनके पिता को निशाना क्यों बनाया गया. उन्होंने कहा, “हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं. हम राजनीति नहीं करते. फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ?” रफीकुल ने यह भी कहा कि उनके पिता का किसी तरह के भ्रष्टाचार या हिंसा से कभी कोई संबंध नहीं रहा. लेकिन पुलिस और कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि शेख शाह आलम तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन लंबे समय से पार्टी के समर्थक माने जाते थे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.