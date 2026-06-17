/पश्चिम बंगाल के हुगली में 71 साल के मुस्लिम बुजुर्ग की मॉब लिंचिंग, BJP समर्थकों पर हमले का आरोप

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Hooghly News: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक 71 साल मुस्लिम बुजुर्ग की कथित मॉब लिंचिंग की गई. मृतक की पहचान शेख शाह आलम के रूप में हुई है. परिवार का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने उन्हें TMC का समर्थक बताकर बेरहमी से पीटा, जबकि परिजनों का कहना है कि उनका किसी राजनीतिक दल से कोई सीधा संबंध नहीं था. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.
दरअसल, यह घटना 15 जून को हुगली जिले के पुरशुरा थाना क्षेत्र के केलेपाड़ा गांव में हुई. परिजनों के मुताबिक, सोमवार दोपहर कुछ भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक शेख शाह आलम के घर के बाहर पहुंचे और उन्हें बाहर बुलाया. उस समय आलम अपने घर में मौजूद थे. शोर-शराबा सुनकर जब वह बाहर आए तो कथित तौर पर 7-8 लोगों ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया.
परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने बुजुर्ग को बांस की लाठियों, ईंटों और लोहे की रॉड से पीटा. जब उनकी पत्नी मारजीना बेगम और घर की दूसरी महिलाओं ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उनके साथ भी कथित तौर पर मारपीट की गई. गंभीर चोट लगने के बाद शेख शाह आलम जमीन पर गिर पड़े. इसके बाद उन्हें तुरंत आरामबाग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
परिवार के लोगों ने लगाया गंभीर आरोप
घटना के बाद मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है. परिवार का कहना है कि शेख शाह आलम सक्रिय राजनीति से दूर रहते थे और उन्होंने कभी किसी राजनीतिक दल से लाभ नहीं लिया. मृतक की रिश्तेदार रेशमा खातून ने आरोप लगाया कि सिर्फ राजनीतिक पहचान के संदेह में उनके साथ यह हिंसा की गई. रेशमा खातून ने कहा, “मेरे ससुर कभी राजनीति नहीं करते थे. उन्होंने किसी पार्टी से कोई फायदा नहीं लिया. उन्हें तृणमूल कार्यकर्ता नहीं कहा जा सकता. फिर भी भाजपा के गुंडों ने उन्हें पीट-पीटकर मार डाला. हम दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं.”
बेटे के सवाल पर पुलिस की सफाई
मृतक के बेटे शेख रफीकुल इस्लाम ने भी यही सवाल उठाया कि अगर उनका परिवार राजनीति से जुड़ा नहीं है तो उनके पिता को निशाना क्यों बनाया गया. उन्होंने कहा, “हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं. हम राजनीति नहीं करते. फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ?” रफीकुल ने यह भी कहा कि उनके पिता का किसी तरह के भ्रष्टाचार या हिंसा से कभी कोई संबंध नहीं रहा. लेकिन पुलिस और कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि शेख शाह आलम तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन लंबे समय से पार्टी के समर्थक माने जाते थे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.