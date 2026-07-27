/Jamui News: दहेज नहीं मिला तो बीवी को लोहे की रॉड से पीटने का आरोप, फिर सबके सामने दिया तीन तलाक

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Jamui News: बिहार के जमुई जिले के अमीन गांव में दहेज को लेकर हुए झगड़े के बाद एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. इल्जाम है कि उसके शौहर और ससुराल वालों ने लोहे की रॉड से उस पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. पीड़िता का यह भी आरोप है कि उसके शौहर मोहम्मद इमरान ने गांव वालों और समुदाय के लोगों की मौजूदगी में उसे तलाक दे दिया. इस घटना के बाद महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.
टाउन पुलिस ने पीड़िता के परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. शिकायत में उसके पति मोहम्मद इमरान, ससुर इबरार और सास बानो खातून पर मारपीट का आरोप लगाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. परिवार के सदस्यों ने बताया कि इरफान की बेटी गुलजेब खातून की शादी लगभग एक साल पहले मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार गांव के ही रहने वाले मोहम्मद इबरार के बेटे इमरान से हुई थी. उस समय दहेज के तौर पर जो कुछ भी संभव था, वह दिया गया था.
दहेज मांगने का आरोप
परिवार वालों ने बताया कि शादी के दो-तीन महीने बाद इमरान काम के सिलसिले में खाड़ी देश चला गया. इसके बाद उसके ससुराल वाले पांच लाख रुपये और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करते हुए उसे लगातार परेशान करने और पीटने लगे. उसका पति मोहम्मद इमरान खाड़ी से फोन करके भी उसे बुरा-भला कहता और घर से निकाल देने की धमकी देता था. इस मामले को लेकर गांव की पंचायत में कई बैठकें हुईं, लेकिन ससुराल वालों ने पंचायत के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया. गुलजेब खातून किसी तरह अपने ससुराल में रहती रही. लगभग आठ महीने बाद इमरान खाड़ी से लौटा.
फांसी पर लटकाने की कोशिश का आरोप
लड़की के घरवालों ने कहा कि 12 जुलाई को उसके पति, सास, ससुर, ननद और देवर ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, उन्होंने उसके शरीर पर पेट्रोल भी डाला और मारने की नीयत से उसे फांसी पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह बचकर अपने मायके पहुंच गई. जब उसके मायके में परिवार का कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था, तब उसका पति और अन्य लोग अचानक वहां पहुंचे और गुलजेब खातून के साथ बेरहमी से मारपीट की, और लोहे की रॉड मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.
लोगों के सामने दे दिया तलाक
घटना के समय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी और इसी भीड़ के बीच, मोहम्मद इमरान ने अपनी पत्नी गुलजेब खातून को तलाक दे दिया. तलाक की घोषणा के तुरंत बाद स्थिति बिगड़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस बीच, पुलिस घटना की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश कर रही है.