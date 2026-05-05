फिटनेस की आड़ में लेडी डॉक्टर से रेप और ब्लैकमेल; जिम ट्रेनर अकरम गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस में स्थित एक जिम में महिला डॉक्टर को नशा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. यहां एक अल्टीमेट फिटनेस क्लब जिम संचालक और ट्रेनर अकरम खान पर आरोप है कि उसने एक महिला डॉक्टर को नशा देकर दुष्कर्म किया और फिर ब्लैकमेलिंग की. इस सनसनीखेज आरोप के बाद पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

कोतवाली पुलिस के मुताबिक सिविल लाइंस क्षेत्र के मुख्य डाकघर के पास स्थित अल्टीमेट फिटनेस क्लब जिम का यह मामला है. कथित तौर पर पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी अकरम खान महिला डॉक्टर को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था और उसकी सीसीटीवी वीडियो के जरिये रिकॉर्ड कर लेता था. बाद में इन्हीं वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल कर लगातार पैसे ऐंठे गए.

जिम संचालक और ट्रेनर अकरम खान ने मई 2024 से डॉक्टर का लगातार यौन शोषण किया और इस दौरान बनाए गए वीडियो के आधार पर उन्हें धमकाकर लाखों रुपये वसूल लिए. हाल ही में आरोपी ने 10 लाख और फिर 50 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी थी, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अकरम के साथ उसका भाई आलम भी ब्लैकमेलिंग में शामिल था. दोनों आरोपी पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए उसका पीछा करते थे और उसके बच्चों की लोकेशन तक की जानकारी रखते थे, जिससे वह लगातार मानसिक दबाव में रही. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है. फिलहाल इस मामले में आरोपियों का पक्ष सामने नहीं आया है.