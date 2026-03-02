Ex Muslim Salim पर हमला करने वाला आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी थाना क्षेत्र में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया. पुलिस ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का इनाम रखा था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी जीशान एनकाउंटर के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

ADG (लॉ एंड ऑर्डर) अमिताभ यश ने बताया कि सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमले के आरोपियों की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी. इसी बीच, सूचना मिली कि आरोपी किसी और वारदात को अंजाम देने के इरादे से इलाके में वापस आ सकते हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीमें अलर्ट पर थीं. शाम को दो संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

एनकाउंटर के दौरान एक आरोपी भाग गया

पुलिस के मुताबिक, पीछा करने के दौरान आरोपियों की मोटरसाइकिल फिसल गई, लेकिन वे फायरिंग करते रहे. पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन जवाबी फायरिंग में एक संदिग्ध घायल हो गया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा. घायल आरोपी, जिसकी पहचान जीशान के तौर पर हुई है. आरोपी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस दूसरे फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.