Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3127533
Zee SalaamSalaam Crime NewsEx Muslim Salim पर हमला करने वाला आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर

Ex Muslim Salim पर हमला करने वाला आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर

Ex Muslim Salim Attack: गाजियाबाद में Ex Muslim सलीम पर हमले में शामिल एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया. संदिग्ध पर 1 लाख का इनाम था. वह कथित तौर पर पुलिस पर गोली चलाने के बाद मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:11 AM IST

Trending Photos

Ex Muslim Salim पर हमला करने वाला आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी थाना क्षेत्र में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया. पुलिस ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का इनाम रखा था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी जीशान एनकाउंटर के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

ADG (लॉ एंड ऑर्डर) अमिताभ यश ने बताया कि सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमले के आरोपियों की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी. इसी बीच, सूचना मिली कि आरोपी किसी और वारदात को अंजाम देने के इरादे से इलाके में वापस आ सकते हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीमें अलर्ट पर थीं. शाम को दो संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

एनकाउंटर के दौरान एक आरोपी भाग गया
पुलिस के मुताबिक, पीछा करने के दौरान आरोपियों की मोटरसाइकिल फिसल गई, लेकिन वे फायरिंग करते रहे. पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन जवाबी फायरिंग में एक संदिग्ध घायल हो गया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा. घायल आरोपी, जिसकी पहचान जीशान के तौर पर हुई है. आरोपी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस दूसरे फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Ghaziabad NewsEx Muslim Salim Attackghaziabad encounterSalim Vastik Case

Trending news

Ghaziabad News
Ex Muslim Salim पर हमला करने वाला आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर
IGI Airport Delhi
“हम डरे हुए थे…” IGI एयरपोर्ट पर उमराह यात्रियों के परिवारों की बेचैनी
hezbollah rocket attack on israel
ईरान के बाद हिजबुल्लाह का ऐलान-ए जंग, इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन से किया हमला
Saudi Arabia on Iran Attacks
ईरान पर भड़के सऊदी अरब समेत 7 मुस्लिम देश, GCC ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
iran israel war
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच PM मोदी ने नेतन्याहू से की फोन पर बात, इस बात पर दी जोर
iran israel conflict
ईरान पर हमले के बाद तेल बाजार में भूचाल, कीमतों में जबरदस्त उछाल
iran israel war
इजरायल पर कहर बनकर टूटा है ईरान, नेतन्याहू के देश को IRGC बना दिया है जहन्नूम
US News
Iran Crisis: सिर्फ 27% अमेरिकी ट्रंप के साथ; बाकी बोले- ईरान से जंग नहीं चाहि
West Bengal news
बंगाल में SIR पर बवाल; कई मुस्लिम विधायकों समेत ऋचा घोष का वोटर स्टेटस 'विचाराधीन'
iran news
'शांति' की बात और 1200 बमों की बरसात; ट्रंप-नेतन्याहू ईरान में कर रहे कत्लेआम