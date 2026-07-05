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60 की उम्र में आमिर खान ने थामा गौरी स्प्रैट का हाथ, तीसरी शादी के कई दिग्गज बने गवाह

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान ने 5 जुलाई को मुंबई स्थित अपने घर में गौरी स्प्रैट से बेहद सादगी के साथ शादी कर ली. शादी समारोह में दोनों परिवारों, करीबी दोस्तों और चुनिंदा मेहमानों ने शिरकत की. यह आमिर की तीसरी शादी है और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 05, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:24 PM IST
60 की उम्र में आमिर खान ने थामा गौरी स्प्रैट का हाथ, तीसरी शादी के कई दिग्गज बने गवाह
Image Credit: मुंबई की बारिश में एक दूजे के हुए आमिर खान और गौरी स्प्रैट Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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