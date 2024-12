Shobhitha Shivanna Death: मशहूर एक्ट्रेस शोबिता शिवन्ना ने की खुदकुशी, घर में मिली एक्ट्रेस की लाश!

Shobhitha Shivanna Suicide: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्रीज़ की मशहूर एक्ट्रेस शोभिता शिवन्ना ने अपने तेलंगाना वाले घर पर आत्महत्या कर ली है. उनकी लाश उनके घर पर मिली थी. पुलिस के मुताबिक उन्होंने कल अपने घर पर सुसाइड कर लिया था. तेलंगाना के कोंडापुर में शोभिता शिवन्ना का घर है, जहां उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. इस घटना की जानकारी मिलते ही शोभिता शिवन्ना के फैंस को काफी झटका लगा है और सभी काफी शोक में डूब गए हैं.

Rangareddy, Telangana: Kannada actress Shobhitha Shivanna found dead in apartment. She allegedly committed suicide by hanging herself at her residence in Kondapur, within the limits of PS Gachibowli. The police have registered a case and the deceased's body has been shifted to…

ANI (@ANI) December 1, 2024