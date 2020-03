अक्षय कुमार के इस काम के बाद लोगों ने कहा तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त..

कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है. छह लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुतास्सिर हैं.हिंदुस्तान में कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने 15 अप्रैल तक लॉकडाउन के आदेश दिए हैं.कोरोना वायरस से मईशत पर भी असर पड़ रहे हैं.कई लोग इस परेशानी के वक्त में हुकूमत की मदद के लिए आगे आए हैं. इसी सिम्त में बॉलीवुड सेलेब्स भी एकजुट होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अक्षय कुमार ने अब पीएम केयर्स फंड से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में 25 करोड़ रुपये की मदद की है।

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार सबसे आगे आए हैं. कोरोना के खिलाफ जंग में मुल्क की मदद के लिए सबसे आगे आए अक्षय कुमार ने पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपये दिए हैं

This is that time when all that matters is the lives of our people. And we need to do anything and everything it takes. I pledge to contribute Rs 25 crores from my savings to @narendramodi ji’s PM-CARES Fund. Let’s save lives, Jaan hai toh jahaan hai. https://t.co/dKbxiLXFLS

पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पीएम केयर्स फंड के बारे में पोस्ट किया। पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि कैसे कोई भी शख्स आसानी से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आर्थिक मदद कर सकता है। इस पोस्ट में पीएम मोदी ने तमाम जरूरी जानकारियां साझा की हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि इस फंड का इस्तेमाल मुस्तक़बिल में होने वाले किसी परेशानी के वक्त किया जाएगा

The PM-CARES Fund accepts micro-donations too. It will strengthen disaster management capacities and encourage research on protecting citizens.

Let us leave no stone unturned to make India healthier and more prosperous for our future generations. pic.twitter.com/BVm7q19R52

— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2020