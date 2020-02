अमिताभ बच्चन ने किया ऐसा ट्वीट कि चिंता करने लगे फैंस

नई दिल्ली : बॉलीवुड दुनिया के शहंशाह और सबके दिलों पर राज करने वाले अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan)ट्विटर पर अक्सर अपनी जानकारी शेयर करते रहते हैं.चाहें वों कुनबे की तस्वीरें हों या फिर इमोशनल मैसेज. खासकर अपने वालिद हरिवंश राय बच्चन को भी याद कर उनकी कविताएं शेयर की हैं.

हालांकि बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन अपनी सेहत को लेकर काफी अलर्ट करते हैं इस बीच उन्होंने रात 3 बजे ट्वीट कर फैंस को चौंका दिया. रात 3 बजे ट्वीट देखकर उनके फैंस चिंता ज़ाहिर करने लगे.

अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक फोटो साझा की, जिसमें वह स्टाइलिश चश्मा पहने हुए नज़र आए. इस फोटो के साथ अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम में लिखा कि यार ये चश्मे का फैशन किसने बनाया है. पन जो भी बनाया, सही बनाया. आंख के चारों तरफ जो गड़बड़ है यानी उम्र का डिफेक्ट हो गया है वो छिप यानी हाइड हो जाता है.

T 3450 - The creative master on lens and lights embellishes my imagery .. and as ever my gratitude .. the first yes on camera lens .. the second on the eye lens ..

whoever invented frames as fashion !!??? pic.twitter.com/lnt2LeB8fL

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 23, 2020