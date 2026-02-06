क्या सिर्फ चरित्र हनन के लिए बनाई जा रही हिंदी फ़िल्में; मुसलमानों के साथ अब निशाने पर ब्राह्मण!

बॉलीवुड फिल्म 'गोदान', 'कल्कि संभल','ओ रोमियो' और वेब सीरीज 'घुसखोर पंडत' विवादों में फंस गई है. इन तीन फिल्मों पर मुसलमानों का चरित्रहनन करने का इलज़ाम लगा है, जबकि वेब सिरीज घुसखोर पंडत पर इलज़ाम है कि ये ब्राह्मणों की छवि धूमिल करने के लिए बनाई गई है.
मुंबई: इस हफ्ते तीन फिल्म और एक वेब सीरीज विवादों में घिर गई है. एक अपने टाइटल, तो तीन अपने कंटेंट की वजह से. मनोज वाजपेयी की वेब सिरीज ' घुसखोर पंडत' पर ब्राह्मणों ने सवाल उठा दिए हैं, वहीँ ' गोदान' और 'कल्कि' फिल्म पर मुसलमानों ने सवाल उठा दिया है कि फिल्म में मुसलमानों को खलनायक बताया गया है.इसी विवाद में अब शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' भी फंस गई है.
अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मनोरंजन के नाम पर बनने वाली फ़िल्में किसी समुदाय या व्यक्ति का चरित्रहनन करने का औजार बन गई है? आखिर सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है?
डायरेक्टर अमित प्रजापति द्वारा निर्देशित फिल्म 'गोदान' का टीजर रिलीज कर दिया गया.टीजर रिलीज होते ही विवाद खड़ा हो गया है. उत्तर प्रदेश के मौलाना इशहाक गोड़ा ने कहा कि मुस्लिम समाज और अमन पसंद लोगों से अपील की है कि वे इस फिल्म "गोदान" का बॉयकॉट करें.फिल्म गोदान के टीजर में एक टोपी पहने मुस्लिम व्यक्ति पर पिस्टल ताने पुलिसवाले को आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया है.
इससे पहले संभल दंगों पर बनी 'कल्कि संभल' फिल्म का सोमवार को पोस्टर रिलीज किया गया. इस फिल्म में सांसद जिया उर रहमान और मरहूम सांसद शफीकुर्रहमान बर्क को विलेन के तौर पर दिखाया गया है. मरहूम सांसद शफीकुर्रहमान बर्क (अब्बाजान) और जिया उर रहमान बर्क (भाईजान) के रूप में दिखाया गाय है. इसके बाद सांसद सहित मुस्लिम समाज ने इस फिल्म को बैन करने की मांग की है.
उधर, हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' को रिलीज होने से रोकने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है. हुसैन की बेटी सनोबर शेख ने कहा है कि फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद ने उनके पिता का किरदार निभाया है, लेकिन इसे उन्होंने पूरी गलत तरीके से दिखाया है. सनोबर ने कहा, "फिल्म में मेरे पिता का किरदार आक्रामक, हिंसक और गलत तरह से दिखाया गया है, जबकि मेरे पिता ऐसे नहीं थे. वे एक नेक इंसान थे, जो लोगों की मदद करते थे, पुलिस को क्राइम रोकने में सहयोग करते थे,और गैंगस्टरों को खत्म करने के लिए इस फील्ड में आए थे."
सनोबर ने यह भी दावा किया है कि उनके पिता को बुलेटप्रूफ जैकेट और लाइसेंस हथियार दिए गए थे, और उनके पास इस बात के सबूत हैं.
फिल्म हुसैन जैदी की किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' पर आधारित है. सनोबर का कहना है कि फिल्म में उनके पिता की कहानी को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. उन्होंने कहा, "पिताजी को गुजरते हुए 28 साल हो गए, लेकिन अब उनकी इमेज पर यह सब देखकर परिवार को बहुत दुख हो रहा है. समाज में रहते हुए हमें सवालों का सामना करना पड़ता है. बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. मनोरंजन के नाम पर किसी की छवि खराब नहीं की जा सकती."
गौरतलब है कि 11 सितंबर 1998 को छोटा शकील गिरोह ने हुसैन उस्तरा की हत्या कर दी थी. निर्देशक साजिद नाडियाडवाला और विशाल भारद्वाज इसपर फिल्म बनाया है. 'ओ रोमियो' फिल्म थियेटर में 13 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली है.इस फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, फरीदा जलाल और विक्रांत मैसी ने अपना किरदार निभाया है.
