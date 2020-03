कोरोना से जंग के लिए आगे आया बॉलीवुड, कपिल शर्मा ने दिए 50 लाख रुपये

नई दिल्ली : कोरोना वायरस से इस जंग में हम तभी जीत सकते हैं जब हिंदुस्तान एक हो जाए चाहे वो लॉक डाउन के नियम को मानना हो या फिर कोरोना से मुतास्सिरीन की मदद करना. इसी सिम्त में बॉलीवुड भी इस लड़ाई में कोरोना को हराने के मुल्क के साथ आकर खड़ा हो गया है.

कई बॉलीवुड सेलेब्स मुल्क की मदद के लिए आगे आए हैं . कई फिल्मी हस्तियां पीएम रिलीफ फंड के लिए डोनेट कर रही हैं. इसी सिम्त में कपिल शर्मा ने भी 50 लाख की राशि दान की है.कपिल शर्मा ने ट्वीट कर लिखा है यह समय एक साथ खड़े होने का है, जिनको हमारी जरूरत है. कोरोना से लड़ने के लिए मैं पीएम रिलीफ फंड के लिए 50 लाख रुपये दे रहा हूं.सभी से विनती है कि घर पर ही रहें.

It's time to stand together with the ones who need us. Contributing Rs.50 lakhs to the PM relief fund towards the #fightagainstcorona. Request everyone to #stayhome #staysafe #jaihind #PMrelieffund @narendramodi

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) March 26, 2020