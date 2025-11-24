Dharmendra Death: क्या शादी के लिए धर्मेन्द्र सच में बन गए थे दिलावर खान और हेमा मालिनी आयशा बीबी?

नई दिल्ली: मशहूर अभिनेता धरम सिंह देओल उर्फ़ धर्मेन्द्र का 24 नवम्बर को 89 साल की उम्र में देहांत हो गया. वो लम्बे अरसे से बीमार चल रहे थे. कुछ दिनों पहले सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सेहत में सुधार के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करा दिया गया था, तब से वह घर पर ही डॉक्टर्स की देख रेख में रह रहे थे. सोमवार को घर पर ही उन्होंने आखिरी सांस ली. विले पार्ले शमसान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया.

धर्मेन्द्र के निधन की खबर सोमवार को तब मिली जब एम्बुलेंस धर्मेन्द्र के पार्थिव शरीर को श्मसान घाट ले जाने के लिए उनके घर पहुंचा था. ऐसा माना जा रहा है कि मीडिया की भीड़ से बचने के लिए ऐसा किया गया होगा, क्यूंकि कुछ दिन पहले जब वो अस्पताल में भर्ती थे, उस वक़्त उनकी मौत की झूठी खबर फ़ैल गई थी.

धर्मेन्द्र मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी के पति और अभिनेता सन्नी देओल, बॉबी देओल और अभिनेत्री ईशा देओल के पिता हैं. उन्होनें अपने फ़िल्मी सफ़र में लगभग 300 फ़िल्में की हैं, जिनमें कुछ बेहद हिट साबित हुईं. धर्मेन्द्र ने दो शादियाँ की थी. उनकी पहली बीवी प्रकाश कौर थीं, जिनके रहते हुए उन्होंने 1980 में अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी की थी. इस शादी को लेकर बहुत सी अफवाहें फैलाई गई. लम्बे अरसे से ये माना जाता रहा है कि धर्मेन्द्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल किया था. ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि इस्लाम में एक पत्नी के रहते हुए तीन और शादी करने की इज़ाज़त है, लेकिन हिन्दू धर्म में एक बीवी के जिंदा रहते हुए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है.

हालांकि धर्मेंद्र ने हमेशा इन अफवाहों को ख़ारिज किया. 2004 में एक पाक्षिक मैगज़ीन को दिए एक इंटरव्यू में, धर्मेन्द्र ने खुद इन अफवाहों को खारिज किया कि उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम मजहब कबूल किया था, और अपना नाम दिलावर खान रख लिया था और हेमा मालिनी का नाम आयशा बीबी रखा था. धर्मेन्द्र ने कहा था कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है, और अफवाह के अलावा इसमें कोई सच्चाई नहीं है. मैं हमेशा से एक हिंदू हूँ और हमेशा हिंदू ही रहूँगा. इसके अलावा 2004 के एक चुनावी सभा के दौरान भी उन्होंने कहा था कि वह और उनका परिवार आर्य समाजी हिंदू हैं, और उन्होंने कभी धर्म नहीं बदला.

धर्मेन्द्र खुद भाजपा के सांसद रह चुके हैं, और उनकी बीवी हेमा मालिनी अभी मथुरा से भाजपा की सांसद हैं, जो प्रक्टिसिंग हिन्दू हैं. धर्मेन्द्र ने बताया था कि उन्होंने 1980 में हेमा मालिनी से शादी आर्य समाज मंदिर में की थी जहाँ, दोबारा शादी के लिए पहली पत्नी को तलाक देने की ज़रूरत नहीं होती है. धर्मेन्द्र ने शादी के लिए अपना धर्म बदला था, ऐसा कोई भी सरकारी दस्तावेज़ आजतक सामने नहीं आया है, इसलिए इसे अफवाह माना जाता है.

