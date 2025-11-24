Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3016479
Zee SalaamZee Salaam एंटरटेनमेंट

Dharmendra Death: क्या शादी के लिए धर्मेन्द्र सच में बन गए थे दिलावर खान और हेमा मालिनी आयशा बीबी?

Dharmendra Death: अभिनेता धर्मेन्द्र का सोमवार को लंबी बिमारी के बाद निधन हो गया, वो 89 साल के थे. उन्होंने दो-दो शादियाँ की थी. पहली पत्नी प्रकाश कौर के रहते हुए उन्होंने अभिनेत्री हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी. इसलिए धर्मेन्द्र जिंदगी भर इस अफवाह के साथ जीते रहे कि उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर खुद दिलावर खान और हेमा मालिनी को आयशा बीबी बना दिया था. कुछ लोग उन्हें सिख धर्म का अनुयायी भी समझते हैं. आइये जानते हैं आखिर सच क्या है?   

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 24, 2025, 03:02 PM IST

Trending Photos

Dharmendra Death: क्या शादी के लिए धर्मेन्द्र सच में बन गए थे दिलावर खान और हेमा मालिनी आयशा बीबी?

नई दिल्ली: मशहूर अभिनेता धरम सिंह देओल उर्फ़ धर्मेन्द्र का 24 नवम्बर को 89 साल की उम्र में देहांत हो गया. वो लम्बे अरसे से बीमार चल रहे थे. कुछ दिनों पहले सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सेहत में सुधार के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करा दिया गया था, तब से वह घर पर ही डॉक्टर्स की देख रेख में रह रहे थे. सोमवार को घर पर ही उन्होंने आखिरी सांस ली. विले पार्ले शमसान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. 

धर्मेन्द्र के निधन की खबर सोमवार को तब मिली जब एम्बुलेंस धर्मेन्द्र के पार्थिव शरीर को श्मसान घाट ले जाने के लिए उनके घर पहुंचा था. ऐसा माना जा रहा है कि मीडिया की भीड़ से बचने के लिए ऐसा किया गया होगा, क्यूंकि कुछ दिन पहले जब वो अस्पताल में भर्ती थे, उस वक़्त उनकी मौत की झूठी खबर फ़ैल गई थी.   

धर्मेन्द्र मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी के पति और अभिनेता सन्नी देओल, बॉबी देओल और अभिनेत्री ईशा देओल के पिता हैं.  उन्होनें अपने फ़िल्मी सफ़र में लगभग 300 फ़िल्में की हैं, जिनमें कुछ बेहद हिट साबित हुईं.  धर्मेन्द्र ने दो शादियाँ की थी. उनकी पहली बीवी प्रकाश कौर थीं, जिनके रहते हुए उन्होंने 1980 में अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी की थी. इस शादी को लेकर बहुत सी अफवाहें फैलाई गई. लम्बे अरसे से ये माना जाता रहा है कि धर्मेन्द्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल किया था. ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि इस्लाम में एक पत्नी के रहते हुए तीन और शादी करने की इज़ाज़त है, लेकिन हिन्दू धर्म में एक बीवी के जिंदा रहते हुए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि धर्मेंद्र ने हमेशा इन अफवाहों को ख़ारिज किया. 2004 में एक पाक्षिक मैगज़ीन को दिए एक इंटरव्यू में, धर्मेन्द्र ने खुद इन अफवाहों को खारिज किया कि उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम मजहब कबूल किया था, और अपना नाम दिलावर खान रख लिया था और हेमा मालिनी का नाम आयशा बीबी रखा था. धर्मेन्द्र ने कहा था कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है, और अफवाह के अलावा इसमें कोई सच्चाई नहीं है. मैं हमेशा से एक हिंदू हूँ और हमेशा हिंदू ही रहूँगा. इसके अलावा 2004 के एक चुनावी सभा के दौरान भी उन्होंने कहा था कि वह और उनका परिवार आर्य समाजी हिंदू हैं, और उन्होंने कभी धर्म नहीं बदला.

धर्मेन्द्र खुद भाजपा के सांसद रह चुके हैं, और उनकी बीवी हेमा मालिनी अभी मथुरा से भाजपा की सांसद हैं, जो प्रक्टिसिंग हिन्दू हैं. धर्मेन्द्र ने बताया था कि उन्होंने 1980 में हेमा मालिनी से शादी आर्य समाज मंदिर में की थी जहाँ, दोबारा शादी के लिए पहली पत्नी को तलाक देने की ज़रूरत नहीं होती है. धर्मेन्द्र ने शादी के लिए अपना धर्म बदला था, ऐसा कोई भी सरकारी दस्तावेज़ आजतक सामने नहीं आया है, इसलिए इसे अफवाह माना जाता है.  

ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Dharmendra Deathdharmendra religionSalaam News

Trending news

Dharmendra Death
क्या शादी के लिए धर्मेन्द्र सच में बन गए थे दिलावर खान और हेमा मालिनी आयशा बीबी?
Rajasthan news
अजमेर शरीफ में सूफी डेलीगेशन ने लगाई हाजिरी, तेलंगाना व देश की खुशहाली की मांगी दुआ
Uma Bharti on bangal babri masjid controversy
बंगाल में भी वही करेंग,जो अयोध्या में किया; MLA हुमायूं के बयान पर उमा भारती की धमकी
Malaysia news
ऑस्ट्रेलिया के रास्ते पर मलेशिया, अब नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट होंगे बंद!
Sambhal news
संभल में चारों तरफ शांति और सद्भाव; हिंसा की बरसी मनाने पर भड़के जफर अली
Delhi Car Blast Dr Arif
Delhi Blast: आतंकी नहीं है डॉ. आरिफ, पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों ने किया रिहा
UP News
संभल हिंसा: पहली बरसी पर छावनी में बदला जामा मस्जिद इलाका; हरिहर सेना से डरा प्रशासन
Nigeria News
नाइजीरिया: कैथोलिक स्कूल से 303 बच्चे और 12 टीचर किडनैप, चार दिन में दूसरा बड़ा हमला
Pakistan News
पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा आतंकी हमला, भीषण धमाके के बाद हमलावरों ने की गोलीबारी
Gaza News
44 दिनों में इजरायल ने 500 बार तोड़ा सीजफायर, गज़ा में सैकड़ों लोगों की हुई मौत