फिल्म सूर्यवंशी का धमाकेदार FIRST LOOK जारी, एक्शन मोड में नज़र आए अक्षय कुमार

नई दिल्ली : बॉलीवुड अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मोस्ट अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी (Sooryavanshi) का थोड़ा इंतज़ार खत्म हो चुका है. अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सूर्यवंशी का FIRST LOOK सामने आ चुका है.जिसके सामने आते ही अक्षय कुमार का धांसू अंदाज़ सोशल मीडिया पर छा गया है.

बता दें कुछ ही वक़्त पहले फिल्म सूर्यवंशी का FIRST LOOK जारी कर दिया गया है. जिसमें अक्षय काफी दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही फिल्म के ट्रेलर की लॉन्च की डेट भी सामने आ चुकी है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म से यह लुक जारी करते हुए ट्रेलर का दमदार रिव्यू दिया है. साथ ही उन्होंने अक्षय कुमार की एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह रेड स्पोर्ट्स बाइक पर बैठे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।

#Xclusiv: Watched #SooryavanshiTrailer... Absolutely fantastic .. #RohitShetty is the undisputed emperor of entertainers, #Sooryavanshi reaffirms the fact... Great to see #AkshayKumar in action mode... Get ready for Tsunami at the BO, this one promises to be a huge winner! pic.twitter.com/5hIlRmx9dQ

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 29, 2020