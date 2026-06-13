सोशल मीडिया जहां एक तरफ कुछ लोगों ने उनके विचारों की तारीफ की और कहा कि वह अपने अकीदे को लेकर ईमानदार हैं. सही दिशा में बढ़ रहे हैं. वहीं कुछ अन्य लोगों ने उनकी आलोचना भी की. आलोचकों का कहना है कि अगर वह संगीत को गलत मानते हैं तो अभी इसे क्यों कर रहे हैं और बाद में छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? अभी क्यों नहीं छोड़ दे रहे है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पहले संगीत से नाम और पैसा कमाना और फिर उसे छोड़ने की बात करना विरोधाभासी लगता है.