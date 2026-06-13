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सुरों के जादूगर सलमान अली का ऐलान- "अल्लाह की इबादत के लिए छोड़ सकता हूं गायकी"

Salman Ali Music Retiremen: मशहूर गायक सलमान अली ने एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद उनके फैंस और इंडस्ट्री में हलचल मच गई. सलमान अली ने कहा कि भविष्य में वह गायकी छोड़कर इबादत और अल्लाह के रास्ते पर चल सकते हैं. उनके बड़े भाई भी हज के बाद संगीत छोड़ चुके हैं. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में बंट गए हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 13, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:13 PM IST
सुरों के जादूगर सलमान अली का ऐलान- "अल्लाह की इबादत के लिए छोड़ सकता हूं गायकी"
Image Credit: सलमान अली (फाइल फोटो)

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