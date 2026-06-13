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India Famous Playback Singers Salman Ali: अपनी सुरीली आवाज और दिल को छू लेने वाले गीतों से लाखों लोगों का दिल जीतने वाले मशहूर गायक सलमान अली एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनका कोई नया गीत नहीं, बल्कि संगीत छोड़ने को लेकर दिया गया एक बयान है. एक हालिया बातचीत में सलमान अली ने भविष्य में गायकी से दूरी बनाने और पूरी तरह इबादत के रास्ते पर चलने की बात कही, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है.
हाल ही में "एक मुलाकात आपके साथ" नाम के प्रोग्राम में सलमान अली ने अपने बड़े भाई का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई ने हज करने के बाद गायकी छोड़ दी थी. सलमान अली ने बताया कि हज के बाद उनके भाई अपनी जिंदगी इस्लाम के अकीदे और इसके रूहानी रास्ते पर वक्फ कर दी है.
बातचीत के दौरान प्रोग्राम के एंकर ने सलमान अली से पूछा, "आप तो नहीं छोड़ोगे ना?" इस सवाल के जवाब में सलमान ने कहा, "जब वक्त आएगा तो छोड़ दूंगा." उन्होंने आगे कहा कि जिंदगी में एक समय ऐसा आएगा जब वह भी गायकी को अलविदा कह सकते हैं. इसके बाद वह अपना ध्यान इबादत और अल्लाह के रास्ते पर चलने में लगा सकते हैं.
इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या वह मानते हैं कि इस्लाम में गाना-बजाना हराम माना जाता है? इस सवाल पर सलमान अली ने जवाब दिया, "वो बात और है, पर हराम चीजें कहां नहीं हो रही हैं." सलमान अली का यह बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तरह-तरह प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.
सोशल मीडिया जहां एक तरफ कुछ लोगों ने उनके विचारों की तारीफ की और कहा कि वह अपने अकीदे को लेकर ईमानदार हैं. सही दिशा में बढ़ रहे हैं. वहीं कुछ अन्य लोगों ने उनकी आलोचना भी की. आलोचकों का कहना है कि अगर वह संगीत को गलत मानते हैं तो अभी इसे क्यों कर रहे हैं और बाद में छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? अभी क्यों नहीं छोड़ दे रहे है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पहले संगीत से नाम और पैसा कमाना और फिर उसे छोड़ने की बात करना विरोधाभासी लगता है.
बता दें, सलमान अली का शुमार देश के सबसे फेमस यंग प्लेबैक सिंगर्स में होता है. साल 2018 में उन्होंने मकबूल सिंगिंग कॉम्टीशीन "इंडियन आइडल" के 10वें सीजन का खिताब जीता था. हरियाणा के एक ऐसे परिवार से आने वाले सलमान का संगीत से गहरा रिश्ता रहा है, जहां पीढ़ियों से संगीत की परंपरा चली आ रही है.
उन्हें पहली बड़ी पहचान साल 2011 में मिली थी, जब वह "सा रे गा मा पा लिटिल चैम्प्स" में उपविजेता बने थे. सूफी, शास्त्रीय और फिल्मी गीतों को अपनी दमदार आवाज में पेश करने वाले सलमान अली ने कई मशहूर और दिल को छू लेने वाले गीत गाए हैं. इनमें "दबंग 3" का "आवारा" और "सैटेलाइट शंकर" का "जय हे" खास तौर पर शामिल हैं.
प्लेबैक सिंगिंग के अलावा सलमान अली स्टेज प्रोग्राम और टीवी शोज के अलग-अलग प्रोग्राम में मेंटर की भूमिका में नजर आते हैं. अपनी सलाहियत, सादगी और विनम्र स्वभाव की वजह से उन्होंने देशभर में बड़ी संख्या में प्रशंसक बनाए हैं. अब संगीत छोड़ने को लेकर दिया गया उनका बयान चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे अपनी-अपनी नजर से देख रहे हैं.