भतीजी के इल्ज़ामात पर बोले नाज़ुद्दीन के भाई शमास, कहा- जल्द हकीकत सामने आएगी

नई दिल्ली: नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. गुज़िश्ता दिनों नवाज़ुद्दीन की भतीजी ने उनके भाई पर जिंसी हिरासानी के इल्ज़ाम लगाए लिए थे. जिसके बाद अब नवाज़ुद्दीन के भाई शमास सिद्दीकी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा,"मीडिया में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं और सच जल्द ही सबके सामने आएगा."

It clearly indicates the motive and the person behind publicising this fake things in media. Truth will be uncovered soonest. @CPDelhi #NawazuddinSiddiqui

शमास सिद्दीकी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'कोई कैसे कानून को गुमराह कर सकता है? एक ही मामले में दो अलग - अलग बयान कैसे दर्ज करा सकता है. दो साल पहले दर्ज कराए गए मामले में नवाजुद्दीन का नाम नहीं था. ये मामला पहले से ही उत्तराखंड हाईकोर्ट में चल रहा है.' शमास ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, 'मीडिया में झूठी खबरें फैलाई जा रही है और सच जल्द ही सबके सामने आएगा.'

How can someone misguide the law and file the same case with different statement at @DelhiPolice , when there was no name of @Nawazuddin_S in the earlier statement given 2 years back to Court & the case is in #UttrakhandHighCourt as well.

— Shamas Nawab Siddiqui (@ShamasSiddiqui) June 3, 2020