/जंतर-मंतर आंदोलन को मिला सुपरस्टार सलमान खान का साथ, स्टूडेंट्स के लिए लिखी इमोशनल पोस्ट

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Salman Khan on Jantar Mantar Protest: पिछले एक महीने से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. इसी बीच 20 मार्च को छात्र संसद की तरफ मार्च करने के लिए निकले. मार्च के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया. इस घटना में 100 से ज़्यादा छात्र और 40 पुलिसकर्मी घायल हो गए. सभी घायलों का अभी अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस बीच, जंतर-मंतर पर फिर से भीड़ जमा हो गई है और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इन सबके बीच, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आगे आए हैं.
सलमान खान ने स्कूल यूनिफॉर्म में अपनी बचपन की एक तस्वीर शेयर करते हुए इंस्टाग्राम ने लिखा, "यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था. बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया. जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है. पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है. मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता-पिता ने भी उनका साथ दिया है."
सलमान खान ने आगे क्या लिखा?
उन्होंने आगे कहा, "मैं उनके इस कदम की सच में सराहना करता हूं. उन्होंने (स्टूडेंट्स) लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपना भविष्य बनाने और एक बेहतर, शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति अपना उत्साह दिखाया है. यह आंदोलन या विरोध प्रदर्शन ही सही तरीका है और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है. वे बहुत साहसी और बहादुर हैं. शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित यह पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी.
सलमान खान ने की ये अपील
सलमान खान ने लिखा, "यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है. इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए. इसका क्रेडिट सिर्फ हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए. मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी. यह सभी के लिए फायदेमंद स्थिति है. एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद और दुआ है, जो लोग शिक्षित होना चाहते हैं, उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे. शिक्षा ही अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और इसे हर साल और अधिक लोकप्रिय व आकर्षक बनना चाहिए, ताकि दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए भारत आएं और भारत एक एजुकेशन हब बन जाए.