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जंतर-मंतर आंदोलन को मिला सुपरस्टार सलमान खान का साथ, स्टूडेंट्स के लिए लिखी इमोशनल पोस्ट

Salman Khan Supports Students Protest: जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच सलमान खान ने प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया है. पेपर लीक को एक गंभीर मुद्दा बताते हुए उन्होंने बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग का समर्थन किया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 23, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:17 AM IST
जंतर-मंतर आंदोलन को मिला सुपरस्टार सलमान खान का साथ, स्टूडेंट्स के लिए लिखी इमोशनल पोस्ट

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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