सलमान खान के ‘Lonely’ पोस्ट का आखिर क्या है सच? एक्स गर्लफ्रेंड के कमेंट के बाद तोड़ी चुप्पी

Bollywood News: बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के चलते सुर्खियों में हैं. इससे पहले भी सलमान खान की एक पोस्ट ने इंटरनेट पर ज़बरदस्त हलचल मचा दी थी. फैंस सलमान की पोस्ट को उनकी निजी जिंदगी और मानसिक स्थिति से जोड़कर देखने लगे थे. अब भाईजान ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले पर सफाई दी है और कहा है कि लोग उनकी बात को गलत समझ बैठे.

सलमान खान ने अपने नए पोस्ट में लिखा, “अरे यार, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था. इतनी बड़ी और शानदार फैमिली और दोस्तों के होते हुए मैं अकेला कैसे हो सकता हूं? आप लोगों का प्यार, दुआएं और शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, फिर मैं अकेला (Lonely) कैसे हो सकता हूं? अगर ऐसा सोचूं तो मैं सबसे बड़ा नाशुक्रा इंसान होऊंगा.” उन्होंने आगे कहा कि कभी-कभी वह लोगों के बीच रहकर थक जाते हैं और थोड़ा अपने लिए समय चाहते हैं.

सलमान के पोस्ट पर बवाल

सलमान ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “कभी-कभी लोगों के साथ रहकर पक जाता हूं, इसलिए थोड़ा अकेला समय चाहिए होता है. इस बार कोई फोटो भी नहीं डाली और लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज बना दिया. मम्मी पूछ रही हैं, ‘क्या हुआ बेटा?’ यार, चिल मारो.” सलमान खान का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. फैंस ने कमेंट सेक्शन में ढेर सारे प्यार भरे मैसेज किए. एक यूजर ने लिखा, “आपकी मुस्कान हमेशा महफिल सजाए रखे.” वहीं कई फैंस ने कहा कि सलमान का अंदाज हमेशा की तरह दिल जीतने वाला है.

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क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला उस पोस्ट से शुरू हुआ था जो सलमान ने रविवार रात शेयर किया था. उस तस्वीर में वह एक सोफे पर लेटे नजर आ रहे थे. तस्वीर की लो-लाइटिंग और उनका गंभीर लुक लोगों का ध्यान खींच रहा था. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, “Alone और Lonely दो अलग चीजें हैं. Alone होना आपकी पसंद हो सकती है, लेकिन Lonely तब होता है जब कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता. अब इसके आगे आप खुद समझिए.” इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं. अभिनेत्री स्नेहा उलाल ने भी मजेदार अंदाज में कमेंट करते हुए लिखा, “उफ्फ आदि, ये सब Lucky फिल्म के दौरान क्यों नहीं किया?” बता दें कि साल 2005 की फिल्म Lucky: No Time for Love में सलमान खान ने आदित्य सेखरी उर्फ “आदि” का किरदार निभाया था. सलमान की पूर्व गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी और यूलिया वंतूर ने भी उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी.