पीएम मोदी की इस पहल की शबाना आज़मी हुईं मुरीद मुखालिफत करने वालों को दिया करारा जवाब

नई दिल्ली : वज़ीरे आज़म मोदी को क़ौम के नाम खिताब करते हुए आवाम से 22 मार्च को आवामी कर्फ्यू की बात की थी. पीएम मोदी के इस अपील को कुछ लोगों ने खूब सराहा तो किसी ने तंज कस दिया.हालांकि आम आवाम के साथ साथ पीएम के इस पहल का बॉलीवुड पर खासा असर पड़ा है. सोनू निगम, अक्षय कुमार , शाहरुख खान , अमिताभ बच्चन , अजय देवगन समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने पीएम की इस मुहिम को सफल बनाने की गुज़ारिश की.

बॉलीवुड की जानी मानी अदाकार और सियासत खासी दिलचस्पी रखने वाली शबाना आज़मी भी पीएम मोदी की तारीफ खुद को रोक नहीं सकीं. शबाना आज़मी ने पीएम की अपील का इस्तकबाल करते हुए लोगों से कर्फ्यू के बीच एक-दूसरे के लिए पांच मिनट तक ताली, थाली या घंटी बजाने को कहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर उन्हें रिप्लाई पर एक यूज़र को भी करारा जवाब दिया एक ट्विटर यूजर के इस अपील को बकवास बताने पर शबाना आज़मी ने जवाब देते हुए कहा "यह बकवास नहीं है। यह हिंदुस्तानियों को एक जुट कर यह महसूस कराने का मास्टर स्ट्रोक है कि हम सब साथ हैं।"

Its not nonsense . Its a master stroke to unite all Indians to feel we are in this together . https://t.co/6yvI12fid2 — Azmi Shabana (@AzmiShabana) March 19, 2020

महानायक अमिताभ बच्चन ने भी मुहिम का साथ देते हुए लिखा है, "मैं 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू की हिमायत करता हूं। मैं उन सभी मुल्क की आवाम की सराहना करता हूं, जो इस तरह की ऐसी परिस्थितियों में भी ज़रूरी सर्विसेज़ को चालू रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक रहें, सुरक्षित रहें, एहतियात में रहें।"

T 3477 - कल सारा देश #JanataCurfew में रहेगा ! मैं इसे मान्यता दूँगा , और कल 22 March , 5 pm अपने खिड़की, दरवाज़े, बाल्कनी, छत पर खड़ा होकर, ताली, घंटी, शंख बजा कर उन सब का सम्मान करूँगा जो निस्वार्थ , कठिन परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण सेवायों को पूरा करने में कार्यरत हैं । pic.twitter.com/BPIOdCsNCY — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 21, 2020

अक्षय कुमार ने पीएम मोदी की पहल का इस्तकबाल किया उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "वज़ीरे आज़ नरेंद्र मोदी द्वारा शानदार पहल। आइए इस रविवार 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी आवामी कर्फ्यू में शामिल होकर दुनिया को दिखा देते हैं कि हम इस सोशल डिस्टेंसिंग में एक-दूसरे के साथ हैं।"

An excellent initiative by PM @narendramodi ji...this Sunday, March 22 from 7 am to 9 pm let’s all join in the #JantaCurfew and show the world we are together in this. #SocialDistancing — Akshay Kumar (@akshaykumar) March 19, 2020

अजय देवगन भी पीएम मोदी की अपील की तारीफ करने से नहीं चूके उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "देशवासियों को नमस्कार। कुछ पल पहले पीएम साब, मोदीजी ने हम सभी से COVID-19 के विरोध में संकल्प और संयम दिखाने का अपील किया है। कृपया 22 मार्च को घर पर रहकर आवामी कर्फ्यू का पालन करें। सुरक्षित रहें।"

Fellow Indians, Namaskar A short while ago, Our PM Saab, Modiji, requested all of us to show resolve & restraint in the face of COVID-19. Please also adhere to the Janta Curfew on 22nd March by staying home. Stay Safe @PMOIndia @narendramodi #JantaCurfew — Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 19, 2020

अनुपम खेर ने इस पहल के लिए वज़ीरे आज़म को शुक्रिया कहा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, "कठिन समय में समझदार आदमी रास्ता खोजता है और कायर बहाना। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी! आपके निर्णात्मक विचारों और फैसलों के लिए। ऐसी आपदा के समय में न केवल देश को, बल्कि पूरे दुनिया को आप जैसे नेता की सख्त जरूरत है। हम सब मिलकर अपना कर्तव्य निभाएंगे।"

“Everything is ok in the end. If it is not ok, it is not the end!” Corona virus is a reality of our times. We need to be careful & cautious. But we also need to change our outlook towards life. Hope my thoughts help you all a little. Do share it with friends and relatives!! pic.twitter.com/2Wr3QbPzML — Anupam Kher (@AnupamPKher) March 12, 2020

