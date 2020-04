अगर है दम तो लिएंडर पेस के Frying pan चैलेंज को करें कबूल

नई दिल्ली : कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ना ज़रूरी है.जिसके चलते हिंदुस्तान लॉक डाउन है.वज़ीरे आज़म मोदी ने भी मुल्क को ख़िताब के दौरान कहा था कि इस दौरान हमें सोशल डिंस्टेंसिंग को कम करना है लेकिन अपने रिलेशनशिप को बढ़ाना है यानि और मजबूत करना है. अकसर हमें समय नहीं मिल पाने की शिकायत होती है.लेकिन लॉकडाउन के दौरान अभी सब घर पर हैं और फोन या सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं.

लॉकडाउन के समय लोग वी़डियो के जरिए एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं. इसी सिम्त में हिंदुस्तान के स्टार टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस ने भी अनोखा चैलेंज दिया है. लिएंडर पेस ने Frying pan चैलेंज दिया है वीडियो में देखिए क्या है लिएंडर पेस का यह चैलेंज.

Here’s a challenge for you guys while we’re in lockdown! How many can you do?

I’m challenging all of you out there. Send in your entries with the #FryingPanChallenge, tag me, and I’ll share the best few! #TennisAtHome #StayHomeStaySafe #NoLookVolley #LockdownChallenge pic.twitter.com/V2rDlfEY4v

— Leander Paes (@Leander) April 8, 2020