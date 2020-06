सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर PM मोदी समेत इन दिग्गजों ने किया दुख का इज़हार

मुंबई: बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने आज मुंबई के बांद्रा में मौजूद अपने घर में खुदकुशी कर ली है. उनकी मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान है. वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा कई बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और सियासी शख्सियात ने सुशांत की मौत पर दुख का इज़हार किया है.

सुशांत सिंह राजपूत एक रौशन नौजवान अदाकार बहुत जल्द चला गया. उन्होंने टीवी और फिल्मों में काम किया. एंटरटेनमेंट की दुनिया में उन्होंने कई लोगों को मुतास्सिर किया और वे कई यादगार रोल पीछे छोड़ गए. उनके इंतेकाल से हैरत में हूं. मेरी ताज़ियत उनके परिवार और मद्दाहों के साथ हैं. ओम् शांति.

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2020

इससे पहले वज़ीरे दिफा (Defece Minister) राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट में लिखा,"हिंदी फ़िल्मों के नौजवाल अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के इंतेकाल की खबर से हैरान करने वाली है. उनकी अदाकारी की सलाहियत, टैलेंट और महारत के लोग क़ायल थे, उनका यूँ चले जाना दुख देने वाला है और यह फ़िल्मी दुनिया के लिए एक बड़ा नुक़सान है, ईश्वर उनके परिवार और मद्दाहों को यह दुख सहने की ताकत दे."

हिंदी फ़िल्मों के युवा कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का समाचार स्तब्ध करने वाला है। उनकी अभिनय क्षमता, प्रतिभा और कौशल के लोग क़ायल था। उनका यूँ चले जाना पीड़ादायक है और यह फ़िल्मजगत के लिए एक बड़ा नुक़सान है।ईश्वर उनके परिवार एवं प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति दे। — Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 14, 2020

दिल्ली के वज़ीरे आला अरविंद केजरीवाल ने कहा,''हिंदुस्तान के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत की दुखद और चौंकाने वाली मौत ने उनके लाखों मद्दाहों को दुखी कर दिया है. उनके फिल्म और टीवी करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस हमेशा याद रहेगी. इश्वर उनके दोस्तों और परिवार को इस नुकसान से निपटने की ताकत दें.''

The tragic and shocking death of India's rising star #SushantSinghRajput has left millions of his fans devastated. The masterly performances of his film and TV career will forever be remembered. May his friends and family have the strength to cope with this loss. RIP — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 14, 2020

मरकज़ी वज़ीर स्मृती ईरानी ने कहा," मेरे पास लफ्ज़ नहीं हैं, समझ नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, एक रौशन नौजवान बच्चा जो बालाजी आया था और जिस सितारे ने पूरे मुल्क को अपना कायल बनाया. तुमने एक लंबा सफर तय किया था और अभी कई और मील की दूरी पर जाना था. तुम भी जल्द ही चले गए, सुशांत सिंह राजपूत तुम्हारी याद आएगी."

I have no words , no understanding of why you left the way you did. From a bright young kid who came to Balaji to a star who made the Nation swoon.. you had come a long way and had many more miles to go. You will be missed #SushantSinghRajput gone too soon .. — Smriti Z Irani (@smritiirani) June 14, 2020

मशहूर शायर कुमार विश्वास ने कहा," मैं हैरान हू! गुज़िश्ता हफ़्ते यूँ ही अचानक सोचा था कि तुम्हें कॉल करूँगा, बात करूँगा, ख़ाली वक़्त कैसे कट रहा है इस पर बात करेंगे, हंसी-मज़ाक़ करेंगे! इतना लेट तो नहीं हुआ भाई कि तुम ऐसे ख़ामोश हो गए? उफ़.

"तुम गए क्या शहर सूना कर गए,

दर्द का आकार दूना कर गए..!"

समाजवादी पार्टी के कौमी सद्र अखिलेश यादव ने कहा,"मशहूर अदाकार सुशांत सिंह राजपूत का यूँ अचानक जाना हिंदी फ़िल्मी दुनिया और उनके चाहने वालों के लिए बेहद दुखद एवं हैरतज़दा है... 'धोनी' की शक्ल में उनका किरदार को हमेशा अमर रहेगा. भावपूर्ण श्रद्धांजलि."

Shocked..Heartbroken...Bhai..no words...wish this was not true — sonu sood (@SonuSood) June 14, 2020

Honestly this news has left me shocked and speechless...I remember watching #SushantSinghRajput in Chhichhore and telling my friend Sajid, its producer how much I’d enjoyed the film and wish I’d been a part of it. Such a talented actor...may God give strength to his family — Akshay Kumar (@akshaykumar) June 14, 2020

मेरे प्यारे सुशांत सिंह राजपूत....आख़िर क्यों?....क्यों? — Anupam Kher (@AnupamPKher) June 14, 2020

I’m deeply shocked and saddened to hear about the suicide of #SushantSinghRajput my heart goes out for his family — Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 14, 2020