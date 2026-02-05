Shadab Zakati: बदनाम हुए तो क्या हुआ नाम भी तो हुआ, फिर रेप के इल्ज़ाम में फंसे शादाब ज़काती!

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर और कॉमेडियन शादाब जकाती एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. छत्तीसगढ़ की एक महिला जो उनकी सह- कलाकार थी , उन्होंने ज़काती पर लम्बे अरसे से रेप करने का इलज़ाम लगाया है.

पुलिस के मुताबिक, जकाती पर उसकी एक सह- कलाकार ने ये आरोप लगाएं हैं. वो जकाती के साथ अक्सर विडियो बनाया करती थी. महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि शादाब जकाती डेढ़ साल तक मेरे साथ गलत करता रहा. डरा धमका-कर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था. जब उसने इसकी शिकायत की तो जकाती और उसकी पत्नी ने मिलकर महिला के साथ मारपीट की और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी.

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित महिला भी पहले से फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए रील बनाती थी. उसने कभी खुद अपने वीडियो के प्रमोशन के लिए शादाब जकाती से संपर्क साधा था. फिर दोनों मिलकर कॉमेडी विडियो बनाने लगे. महिला अक्सर विडियो में शादाब जकाती के साली का रोल निभाती थी, और उसके विडियो के व्यूज लाखों में जाते थे. पीड़ित महिला का पति एक दिहाड़ी मजदूर है. पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसके परिवार को शादाब से जान का खतरा है.

हालांकि, इसमें जकाती के दर्शक मान रहे हैं कि ये केस फर्जी हो सकता है. क्यूंकि जकाती और वो महिला दोनों साथी कलाकार हैं. ये विवाद धन के बंटवारे को लेकर हो सकता है. ये पहला मामला नहीं है, जब जकाती पर रेप और छेड़खानी के आरोप लगे हैं. इससे पहले एक और महिला साथी कलाकार के पति ने जकाती पर आरोप लगाया था कि वो उसकी पत्नी को जबरन अपने कब्ज़े में रखा है. लेकिन केस दर्ज होने के बाद जल्द ही दोनों में समझौता हो गया, और महिला कलाकर के पति ने अपना बयान जारी कर बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है.

शादाब जकाती पर महिलाओं के बारे में अश्लील विडियो बनाने बनाने और उसमें एक नाबालिग लड़की के इस्तेमाल के भी आरोप लग चुके हैं, जबकि विडियो में दिख रही उनकी खुद की बेटी थी. बाद में जकाती ने अपने इस विडियो को लेकर माफ़ी भी मांगी थी. जकाती पर ये भी आरोप लगा था कि वो हिन्दू महिलाओं के साथ अश्लील विडियो बनाते हैं, जिससे कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होने की खबर थी. जकाती के ऐसे वीडियो की मुस्लिम समाज ने भी खुलकर आलोचना की थी. जकाती भोपाल में ताजुल मस्जिद के अन्दर विडियो बनाने के लिए भी विवादों में घिर चुके हैं. जकाती ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जितनी लोकप्रियता बटोरी उतनी ही जल्दी वो अपने कंटेंट और आचरण को लेकर बदनाम भी हुए, लेकिन ज़काती के कॉमेडी स्टाइल में अगर इसे कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि ज़काती बदनाम भी हुए तो क्या हुआ नाम तो हुआ!



इससे पहले पटना के यूट्यूबर मणि मेराज भी इसी तरह के केस में फंसकर जेल जा चुके हैं. बिहार की ही उनकी साथी कलाकार प्रेमिका वंदना ने मेराज पर बलात्कार, मारपीट, धोखाधड़ी और धर्म बदलकर शादी करने का दबाव देने का इलज़ाम लगाया था, जबकि मेराज ने इन इल्जामों को ख़ारिज करते हुए कहा था कि वंदना खुद उनसे शादी करना चाहती थी, इनकार करने पर उसने झूठे केस में फंसा दिया.

