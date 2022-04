अब सब्जी खरीदने से भी आसान होगा कार खरीदना, Tata Group ने दी लोगों को खुशखबरी

New Delhi: एक जमाना था जब आप कार खरीदने की सोचते थे तो तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था. पहले कारों को कंपेयर करो, फिर शो रूम के चक्कर काटो जिस वजह से आपके चार पांच वीकेंड खराब हो ही जाते थे. लेकिन अब इन तमाम परेशानियों से Tata Group आपको आराम देने जा रही है. अब कार खरीदना इतना आसान हो गया है जितना खाना ऑर्डर करना.

कुछ वक्त पहले Tata Group ने अपना नया ऐप लांच किया है. जिसका नाम है Tata Neu है और इसी ऐप के जरिये कंपनी अपने पैसेंजर व्हीकल्स की सेल भी करने वाली है. जिसके लिए कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है और पैसेंजर व्हीकल के पोर्टफोलियो को Tata की इस नई ऐप के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है.

कार खरीदने के लिए करें Tata Neu का इस्तेमाल

Tata Neu की पेरेंट्स कंपनी Tata Digital के CEO प्रतीक पाल ने कहा कि Tata Moters को भी बाकि ब्रांड की तरह Neu प्लेटफॉर्म पर लाने का काम चल रहा है. इसे आने वाले कुछ महीनों में Titan, Tanishq, Air India और Taj Hotels की तरह इस ऐप से जोड़ दिया जाएगा.

All of Tata family's esteemed mavericks under one Neu roof, the beginning of digital innovation as we know it.@tatacompanies#TataNeu #PressConDay pic.twitter.com/XHf079tE4H

Tata Neu (@tata_neu) April 14, 2022