One Plus लाएगा तीन जगह से मुड़ने वाला फोल्डेबल फोन; कराया पेटेंट

बीजिंगः स्मार्टफोन निर्माता वनप्लस (One Plus) ट्राई फोल्डेबल फोन (Tri Foldable phone ) पर काम कर रहा है, जिसे एक आसान स्लाइडर के जरिए लॉक किया जा सकता है.गिज्मो चाइना की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में सर्च किए गए एक पेटेंट में दावा किया गया है कि फोल्डेबल फोन (Foldable Phone) तीन डिस्प्ले (Three Display) के साथ आएगा. ऐसा माना जा रहा है कि पेटेंट दस्तावेज 2020 में चीन में दायर किया गया था और जुलाई 2021 में प्रकाशित हुआ था. अब इसे विश्व बौद्धिक संपदा कार्यालय (WIPO) डेटाबेस में पेटेंट के वैश्विक भंडार में शामिल किया गया है.

अलग-अलग तरीकों से फोल्ड किया जा सकेगा मोबाइल

रिपोर्ट के मुताबिक, डिवाइस को अलग-अलग तरीकों से फोल्ड किया जा सकता है, जिससे डिवाइस के अधिक यूजर्स एप्लिकेशन के विकल्प मिलते हैं. वनप्लस ने वनप्लस 8, वनप्लस 8 प्रो और 8टी के एंड्रॉयड 12-आधारित ऑक्सीजन ओएस 12 क्लोज्ड बीटा अपडेट के लिए टेस्टर्स की भर्ती भी शुरू कर दी है. यह एक अल्पकालिक बंद बीटा परीक्षण (CBT) है, जहां प्रतिभागियों को एक गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी.

400 लोग करेंगे फोन का परीक्षण

8टी वाले दो सौ लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और वनप्लस8 या वनप्लस8 प्रो वाले 200 लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा. प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम का सदस्य बनने के लिए वनप्लस के साथ एक एनडीए (गैर-प्रकटीकरण समझौता) पर हस्ताक्षर करने की भी जरूरत होगी. इसके अलावा, वनप्लस ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को उपहार देगा और चूंकि कंपनी इसे शॉर्ट-टर्म क्लोज्ड बीटा प्रोजेक्ट कह रही है, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही वनप्लस 8, वनप्लस 8 प्रो और 8टी के लिए ओपन बीटा प्रोग्राम की घोषणा करेगी.

