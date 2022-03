इंतजार हुआ खत्म, भारत में इस तारीख को लॉन्च होगा; OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro India Launch: जिस बात का इंतेजार आप बेसब्री से कर रहे थे, आखिरकार वह तारीख आ ही गई. जी हां OnePlus 10 Pro भारत में 31 मार्च को लॉन्च किया जाएगा. इस बात से पर्दा कंपनी नें खुद अपने ट्विटर हैंडल पर डाल कर हटाया. OnePlus ने ट्विटर पर एक टीजर पोस्ट किया है जिसमें कहा गया है कि इस नए फोन के फीचर्स इसके चीनी मॉडल जैसे होंगे. कंपनी का पहला फ्लैगशिप स्मार्टफोन वर्ष 2022 में OnePlus 10 Pro 2022 होगा. फोन में स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 SoC, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 80W फास्ट चार्जिंग जैसे गजब के फीचर्स दिए जाएंगे.

क्या है OnePlus के ट्वीट में:

भारत में OnePlus 10 Pro के लॉन्च की तारीख 31 मार्च रखी गई जिसका ऐलान कंपनी ने एक ट्वीट के जरिए की है इसमें लिखा है "स्पेक्स आपको पहले से ही पता हैं और क्या ही उम्मीद की जा सकती है?"

Are you ready for the #OnePlus10Pro? pic.twitter.com/bbu2VWgS28

