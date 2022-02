जानें क्या है हुंडई और पाकिस्तान विवाद, कश्मीर से कैसे जुड़ा कनेक्शन? कंपनी को देनी पड़ी सफाई

नई दिल्ली : Boycott Hyundai Trend: शनिवार यानी (5 जनवरी) को कार कंपनी हुंडई (Hyundai) को भारत-पाक के दरमियान रिश्तों की कड़वाहट का खामियाजा भुगतना पड़ा.

दरअसल कार कंपनी हुंडई की पाकिस्तान यूनिट ने शनिवार को कश्मीरी एकता दिवस के मौके पर ट्विटर से एक पोस्ट किया जिसमें कश्मीर के ताल्लुक से ऐसा कुछ लिखा था जो भारत के लोगों को पसंद नहीं आया. इसके बाद भारत के ट्विटर यूजर ने कंपनी की मुखालफत शुरू कर दी. ट्विटर पर #BoycottHyundai ट्रेंड होने लगा. इसके बाद भारत की हुंडई यूनिट को सफाई देनी पड़ी.

पाकिस्तान 5 फरवरी को कश्मीरी एकता दिवस मनाता है. इस दिन साउथ कोरियाई कार निर्माता कंपनी हुंडई (Hyundai) और किआ (Kia) की पाकिस्तानी इकाई के अनवेरिफाइड ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया. इसमें लिखा था-''आइए हम अपने कश्मीरी भाइयों के बलिदान को याद करें और उनके समर्थन में खड़े हों, क्योंकि वे आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हम कश्मीर की आजादी के लिए एकजुट खड़े हैं''.

इसके बाद भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #BoycottHyundai ट्रेंड होने लगा. हालांकि इसके बाद हुंडई पाकिस्तान का पोस्ट डिलीट कर दिया गया. लेकिन उसके स्क्रीन शॉट्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे.

Cars Sold by Hyundai Motors in 2021

India - 505,000

Pakistan - 8000

Yet @Hyundai_Global chose to needle India via its Pakistani Handle. Either they are very stupid and lack business sense or they have hired a very incompetent PR team which led to #BoycottHyundai disaster pic.twitter.com/jProIRNqYi

— Rishi Bagree (@rishibagree) February 6, 2022