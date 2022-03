यशवंत सिन्हा ने क्यों कहा 'अगर आपने 'द कश्मीर फाइल्स' नहीं देखी तो जाएंगे जेल'

नई दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कई विभागों के मंत्री रहे और अब ममता बनर्जी का हाथ थाम चुके यशवंत सिन्हा पूरी तरह होली के रंग में रंग चुके हैं. उन्होंने 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म पर जबर्दस्त कमेंट्स किया है. उन्होंने फिल्म पर हो रहे बवाल पर कमेंट्स करते हुए कहा कि फिल्म नहीं देखने वालों को संसद से कानून पारित करवाकर जेल की सजा दिलवानी चाहिए.

यशवंत सिन्हा ने टिप्पनी करते हुए कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स' को पूरे देश में टैक्स फ्री कर देने से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर कानून बनवाना होगा. उन्होंने ट्वीट किया, 'द कश्मीर फाइल्स को पूरे भारत में टैक्स फ्री कर देना ही पर्याप्त नहीं है. संसद को चाहिए कि वो सभी भारतीयों के लिए यह फिल्म देखना अनिवार्य बनाए.' यशवंत ने मजाक भरे अंदाज कहा कि जो लोग फिल्म की बुराई या कमियां निकाल रहे हैं उनके लिए संसद में कानून बनाकर उन लोगों को उम्रकैद की सजा दी जाए.

पीएम मोदी कर चुके हैं तारीफ

भाजपा नेता 'द कश्मीर फाइल्स' को खुलकर अपना समर्थन दे रहे हैं.और इस फिल्म को पूरे देश में टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर बात कर चुके हैं.आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 'द कश्मीर फाइल्स' मुवी की तारीफ कर चुके हैं. उन्होंने भाजपा दल की मीटिंग में कहा था कि भारत में बहुत से ऐसी घटना है जिनके ऊपर जान बुझकर पर्दा डाला गया

It is not enough to make the film The Kashmir Files tax free all over India. Parliament shd pass a law making its viewing compulsory for all Indians. Those who fail to watch it shd go to jail for 2 years and those criticising it for life.

— Yashwant Sinha (@YashwantSinha) March 17, 2022