Ramadan के रोजे का डबल फायदा! इबादत के साथ सेहत भी होगा बेहतर; इन बातों पर करें अमल

Ramadan Fasting Benefits: रमजान में रोज़ा रखने से न सिर्फ रूहानी फायदे हैं, बल्कि अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो सेहत को भी फायदा हो सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोज़ा रखने से मेटाबॉलिज़्म बेहतर हो सकता है, ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकता है और वजन मैनेजमेंट में मदद मिल सकती है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 24, 2026, 10:56 AM IST

Ramadan Fasting Benefits: इस्लाम का सबसे पाक महीना शुरू हो गया है. मुसलमान रोजा रख रहे हैं और इबादत कर रहे हैं. इस दौरान रोजा रखने वाले लोग सुबह से शाम तक खाना, पानी और दूसरी शारीरिक जरूरतों से दूर रहते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सही तरीके से किया जाए, तो रोजा सेहत के लिए भी कई फायदे दे सकता है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रोजे के दौरान शरीर के एनर्जी सिस्टम में बड़े बदलाव होते हैं. आम तौर पर शरीर एनर्जी के लिए ग्लूकोज़ का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब लंबे समय तक खाना नहीं मिलता है, तो शरीर जमा फैट को एनर्जी में बदलना शुरू कर देता है. यह प्रोसेस, जिसे मेटाबोलिक स्विच कहते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाकर वजन कंट्रोल करने और ब्लड शुगर बैलेंस बनाए रखने में मदद कर सकता है.

सलाम टीवी के साथ एक खास इंटरव्यू में गंदेरबल ज़िला अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. फराह शफी ने रमजान के दौरान मरीजों के लिए जरूरी हेल्थ सलाह दी. उन्होंने कहा कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी या दूसरी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम वाले लोगों को रोज़ा रखने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. बिना डॉक्टरी सलाह के रोजा रखने से सेहत को खतरा बढ़ सकता है.

मरीजों के लिए खास सलाह
डॉ. शफी ने मरीज़ों को सलाह दी कि वे डॉक्टर की लिखी दवाएं समय पर लें और सेहरी और इफ़्तार के दौरान ज़्यादा तला हुआ, मसालेदार या नमकीन खाना खाने से बचें. उन्होंने बैलेंस्ड डाइट की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि खाने में फल, सब्ज़ियां, प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें होनी चाहिए ताकि शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन मिल सके.

डिहाइड्रेशन से बचे
उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि रोजे के दौरान डिहाइड्रेशन से बचना बहुत जरूरी है. इसलिए, रोज़े के अलावा, यानी इफ़्तार से सेहरी तक, काफी पानी पीना चाहिए. उन्होंने कैफीन और बहुत ज़्यादा मीठे ड्रिंक्स से भी बचने की सलाह दी, क्योंकि इनसे डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है. डॉ. शफी ने चेतावनी दी कि अगर रोजे के दौरान किसी को चक्कर आना, बहुत ज्यादा कमजोरी, पसीना आना, ब्लड शुगर में असामान्य उतार-चढ़ाव या कोई और असामान्य लक्षण महसूस हों, तो उसे तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

