Gaza: टेक्सास से गाजा गए डॉक्टर ने बताया पूरा सच! ऐसे हैं फिलिस्तीनियों के हालात

Gaza News: गाजा में जिस तरह के हाल बने हुए हैं, उससे सब वाकिफ है. अब डॉक्टर ने फिलिस्तीनियों के हालात के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने गाज़ा सिटी के अस्पतालों से भूख और कुपोषण की भयावह तस्वीरों पर मुहर लगा जी दी है.

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में टेक्सास (अमेरिका) के डॉक्टर मोहम्मद अदील खलील गाज़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों का इलाज करते हुए बताया कि भूख और कुपोषण का स्तर अब कल्पना से भी परे हो चुका है. अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. खलील ने बताया कि अस्पताल में लाए गए एक 17 साल के नौजवान को पैरों और हाथ में गोली लगी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता उसकी कुपोषित हालत ने बढ़ाई. उसकी पसलियां साफ नज़र आ रही थीं और वह इशारों में खाली पेट की ओर इशारा कर रहा था.

यह शख्स डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर खाना लेने के लिए गया था. इसी दौरान इजराइली फोर्स ने उसे गोली मारी. संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसी IPC (Integrated Food Security Phase Classification) ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि गाज़ा के कुछ हिस्सों में भुखमरी (Famine)के हालात हैं और यह धीरे-धीरे फैल रही है.

गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक, सिर्फ 24 घंटों में आठ लोग कुपोषण से संबंधित कारणों से मर गए. अब तक जंग के दौरान 281 लोगों की मौत भुखमरी और कुपोषण से जुड़ी बीमारियों से हो चुकी है.

बच्चे सबसे ज्यादा मुतास्सिर

एक अमेरिकी गैर-लाभकारी संस्था ने बताया कि गाज़ा में 5 साल से छोटे हर 6 में से 1 बच्चा गंभीर कुपोषण से जूझ रहा है. अस्पतालों में इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों और गर्भवती महिलाओं की हालत सबसे खराब है.

गाज़ा सिटी के शिफा अस्पताल के पोषण विभाग के निदेशक डॉ. मोहम्मद कुहैल ने बताया कि मरीजों में प्रोटीन और पोषण की भारी कमी है. मांस, चिकन, दूध और फल बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं. केवल दाल जैसी चीज़ों से ही लोग गुज़ारा कर रहे हैं.

अरब न्यूज के मुताबिक 15 साल की आया स्बेतेह, जो एक एयरस्ट्राइक में घायल हुई थी, अब कुपोषण के कारण और कमजोर हो गई है. उसके पिता ने बताया कि खाने की कमी से उसकी बेटी का वजन एक-तिहाई कम हो गया है.

इसी तरह, करम अकूमेह नाम के मरीज, जिसे आटे की तलाश में बाहर निकलने पर गोली लगी थी, अब गंभीर कुपोषण का शिकार है. उसका वजन 62 किलो से घटकर सिर्फ 35 किलो रह गया है. हालांकि इजराइल भुखमरी की बात को नकारता आया है.