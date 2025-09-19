वीज़ा विवाद के बीच अब्बास को UN में बोलने की हरी झंडी, अमेरिका की किरकिरी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2929174
Zee SalaamIsrael Hamas War

वीज़ा विवाद के बीच अब्बास को UN में बोलने की हरी झंडी, अमेरिका की किरकिरी

Israeli-Palestinian conflict: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 145-5 वोट से फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को वीडियो संदेश के जरिए संबोधन की इजाजत दी. अमेरिका ने पिछले महीने उनका वीजा रद्द कर दिया था.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:36 PM IST

Trending Photos

वीज़ा विवाद के बीच अब्बास को UN में बोलने की हरी झंडी, अमेरिका की किरकिरी

Israeli-Palestinian conflict: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आज एक अहम प्रस्ताव पारित किया है. इसमें यह तय हुआ है कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को अगेल हफ्ते होने वाली दुनियाभर के नेताओं की वार्षिक बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की इजाजत दी जाएगी. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अमेरिका ने पिछले महीने अब्बास का वीजा रद्द कर दिया था. प्रस्ताव 145-5 मतों से पास हुआ, जबकि 6 देशों ने मतदान से दूरी बनाई.

दरअसल, अब्बास इस बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल होना चाहते थे. यह बैठक फ्रांस और सऊदी अरब की पहल पर बुलाई गई है, जिसका उद्देश्य दशकों पुराने इजरायल-फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए टू स्टेट योजना को आगे बढ़ाना है. फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की योजना बना रहे हैं.

अमेरिका इन कोशिशों के खिलाफ है. उसका कहना है कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने का वादा हमास जैसे संगठनों को हौसला देता है, जिससे गाजा पट्टी में सीजफायर और बंधक रिहाई की बातचीत मुश्किल हो जाती है. इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पहले से ही फिलिस्तीन को राज्य मान्यता देने के खिलाफ थी. अमेरिका और इजरायल का कहना है कि यह कदम हमास को इनाम देने जैसा होगा. जुलाई में ट्रंप प्रशासन के मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ ने हमास पर आरोप लगाते हुए शांति वार्ता से खुद को अलग कर लिया था. इसके बाद से बातचीत ठप है. हाल ही में यह प्रयास और कमजोर हो गए जब इजरायल ने कतर में छिपे हमास नेताओं को निशाना बनाकर हमला किया. कतर अब तक इस संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने करीब 80 फिलिस्तीनी अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए थे, जिनमें अब्बास भी शामिल थे. अमेरिका ने उन पर शांति प्रयासों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. हालांकि, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कई अमेरिकी सहयोगी देशों ने अमेरिका से यह फैसला बदलने की अपील की थी. संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे ‘होस्ट कंट्री एग्रीमेंट’ (जिसके तहत अमेरिका को न्यूयॉर्क में राजनयिकों को आने देना होता है) के उल्लंघन के तौर पर देखा.

फ्रांस और सऊदी अरब ने वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरुशलम में फिलिस्तीनी राज्य बनाने की चरणबद्ध योजना पेश की है. यह इलाक़े 1967 के युद्ध में इजरायल ने कब्ज़ा किए थे. प्रस्ताव के मुताबिक यह राज्य महमूद अब्बास की फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अधीन होगा और अंतरराष्ट्रीय मदद से चलाया जाएगा.

फिलिस्तीनी अथॉरिटी की चुनौती
फिलिस्तीनी अथॉरिटी हमास की प्रतिद्वंद्वी है और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों का प्रशासन संभालती है. यह इजरायल को मान्यता देती है और सुरक्षा मामलों में उसके साथ सहयोग भी करती है. हालांकि, इजरायल का कहना है कि यह अथॉरिटी असल में शांति के प्रति ईमानदार नहीं है और उकसावे वाली राजनीति करती है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

United Nations General AssemblyMahmoud Abbas speech

Trending news

United Nations General Assembly
वीज़ा विवाद के बीच अब्बास को UN में बोलने की हरी झंडी, अमेरिका की किरकिरी
Pakistan News
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PoK को छोड़ खैबर पख्तूनख्वा में ठिकाना बना रहा हैं जैश
Mohammed Nizamuddin Shooting
15 दिन पहले US पुलिस ने निजामुद्दीन को मारी थी 4 गोली, अस्पताल में पड़ी है लाश
I Love Muhammad Trends on Social Media
मजार तोड़ने वालों पर चुप्पी, ‘I Love Muhammad’ लिखने पर केस; SM पर भड़के यूजर्स
Maulana Shahabuddin Barelvi
"जब धीरेंद्र शास्त्री पैदा न हुए थे, तब भी मुस्लिम थे देशभक्त", मौलाना का करारा जवाब
Zubeen Garg
'गैंगस्टर' के गीत 'या अली मदद आली' में आखिर सिंगर जुबिन गर्ग किससे मांग रहे मदद
Bangladesh news
पाकिस्तान की राह पर बढ़ रहा है बांग्लादेश; शेख हसीना की पार्टी के दावे से मची खलबली!
Supreme Court on Mysuru Dasara Inauguration
'मुसलमान न करें मैसूर दशहरा का उद्घाटन...', SC ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
Saudi Arabia defense pact with Pakistan
इजरायल नहीं, इस मुस्लिम देश के खौफ से पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर रहा सऊदी अरब!
america news
फिलिस्तीन समर्थक महमूद खलील से डरा अमेरिका; देश से डिपोर्टेशन के दिए आदेश
;