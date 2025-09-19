वीज़ा विवाद के बीच अब्बास को UN में बोलने की हरी झंडी, अमेरिका की किरकिरी

Israeli-Palestinian conflict: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आज एक अहम प्रस्ताव पारित किया है. इसमें यह तय हुआ है कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को अगेल हफ्ते होने वाली दुनियाभर के नेताओं की वार्षिक बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की इजाजत दी जाएगी. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अमेरिका ने पिछले महीने अब्बास का वीजा रद्द कर दिया था. प्रस्ताव 145-5 मतों से पास हुआ, जबकि 6 देशों ने मतदान से दूरी बनाई.

दरअसल, अब्बास इस बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल होना चाहते थे. यह बैठक फ्रांस और सऊदी अरब की पहल पर बुलाई गई है, जिसका उद्देश्य दशकों पुराने इजरायल-फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए टू स्टेट योजना को आगे बढ़ाना है. फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की योजना बना रहे हैं.

अमेरिका इन कोशिशों के खिलाफ है. उसका कहना है कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने का वादा हमास जैसे संगठनों को हौसला देता है, जिससे गाजा पट्टी में सीजफायर और बंधक रिहाई की बातचीत मुश्किल हो जाती है. इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पहले से ही फिलिस्तीन को राज्य मान्यता देने के खिलाफ थी. अमेरिका और इजरायल का कहना है कि यह कदम हमास को इनाम देने जैसा होगा. जुलाई में ट्रंप प्रशासन के मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ ने हमास पर आरोप लगाते हुए शांति वार्ता से खुद को अलग कर लिया था. इसके बाद से बातचीत ठप है. हाल ही में यह प्रयास और कमजोर हो गए जब इजरायल ने कतर में छिपे हमास नेताओं को निशाना बनाकर हमला किया. कतर अब तक इस संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने करीब 80 फिलिस्तीनी अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए थे, जिनमें अब्बास भी शामिल थे. अमेरिका ने उन पर शांति प्रयासों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. हालांकि, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कई अमेरिकी सहयोगी देशों ने अमेरिका से यह फैसला बदलने की अपील की थी. संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे ‘होस्ट कंट्री एग्रीमेंट’ (जिसके तहत अमेरिका को न्यूयॉर्क में राजनयिकों को आने देना होता है) के उल्लंघन के तौर पर देखा.

फ्रांस और सऊदी अरब ने वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरुशलम में फिलिस्तीनी राज्य बनाने की चरणबद्ध योजना पेश की है. यह इलाक़े 1967 के युद्ध में इजरायल ने कब्ज़ा किए थे. प्रस्ताव के मुताबिक यह राज्य महमूद अब्बास की फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अधीन होगा और अंतरराष्ट्रीय मदद से चलाया जाएगा.

फिलिस्तीनी अथॉरिटी की चुनौती

फिलिस्तीनी अथॉरिटी हमास की प्रतिद्वंद्वी है और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों का प्रशासन संभालती है. यह इजरायल को मान्यता देती है और सुरक्षा मामलों में उसके साथ सहयोग भी करती है. हालांकि, इजरायल का कहना है कि यह अथॉरिटी असल में शांति के प्रति ईमानदार नहीं है और उकसावे वाली राजनीति करती है.