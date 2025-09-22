नेतन्याहू की जिद ने यहूदियों को दुनिया से कर दिया है अलग-थलग, टेंशन में हैं ट्रंप; अरब वाले हैं गदगद
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2932470
Zee SalaamIsrael Hamas War

नेतन्याहू की जिद ने यहूदियों को दुनिया से कर दिया है अलग-थलग, टेंशन में हैं ट्रंप; अरब वाले हैं गदगद

Denmark Recognition of Palestine: गाजा में इजरायल नरसंहार के कर रहा है. अब तक 65 हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद यह देश फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने जा रहा है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 22, 2025, 04:25 PM IST

Trending Photos

नेतन्याहू की जिद ने यहूदियों को दुनिया से कर दिया है अलग-थलग, टेंशन में हैं ट्रंप; अरब वाले हैं गदगद

Denmark Recognition of Palestine: गाजा में अमेरिका के सहमति से इजरायल का नरसंहार जारी है. लाखों लोगों की जान खतरें में हैं. अभी तक 65 हजार से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं. जबकि 2 लाख से ज्यादा जख्मी हुए हैं. गाजा में न स्कूल बचा हैं और न ही हॉस्पिटल. सभी जगहों पर IDF भीषण बमबारी कर रही है और फिलिस्तीनियों को विस्थापन करने पर मजबूर कर रही हैं. गाजा में लगभग 80 फीसद तक सभी मकान, स्कूल और हॉस्पिटल जमींदोज हो गए हैं.  इन हमलों के बीच इजरायल अब अलग-थलग पड़ता जा रहा है. पहले ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा देकर अमेरिका और इजरायल को करारा झटका दिया. 

अब, कई यूरोपीय देश इजरायल को देश का दर्जा देने की तैयारी कर रहे हैं. इनमें फ़्रांस सबसे प्रमुख है. इस बीच, डेनमार्क भी फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा देने जा रहा है. इसके लिए, डेनमार्क ने फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की रूपरेखा तैयार कर ली है और जल्द ही इस रूपरेखा को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश करेगा. डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने यह ऐलान किया है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, डेनमार्क फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने पर "स्पष्ट रुख" अपनाएगा.

अरब देशों में खुशी की लहर
यूरोपीय देशों के इस फ़ैसले से अरब देश काफी खुश हैं. सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फ़ैसलों पर अपनी ख़ुशी ज़ाहिर की है. माना जा रहा है कि नेतन्याहू अपनी जिद की वजह से यूरोपीय देशों से अलग-थलग होते जा रहे हैं. कई देशों ने इजरायल के साथ व्यापार बंद कर दिया है और कई देशों ने हथियार बेचना भी बंद कर दिया है. वहीं, इजरायल का कहना है कि जिन देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है, वे ही 7 अक्टूबर को हुए हमले के लिए हमास को इनाम दे रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

आग से खेल रहे हैं नेतन्याहू
मिडिल ईस्ट के जानकारों का मानना ​​है कि नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए इजरायल को जबरन युद्ध की आग में घसीट रहे हैं और आग से खेल रहे हैं.  मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट शम्स अज़ीज़ का कहना है कि आने वाला साल मध्य पूर्व के लिए बेहद अहम है. इस क्षेत्र में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है और इसके लिए नेतन्याहू खुद ज़िम्मेदार होंगे. क्योंकि नेतन्याहू हमास के खात्मे के बहाने गाजा में नरसंहार कर रहे हैं. नेतन्याहू को लगता है कि वह किसी न किसी बहाने फिलिस्तीन और ईरान पर हमले करते रहेंगे और सत्ता में बने रहेंगे, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब दुनिया इजरायल को अपने यहां से दुत्कार कर भेज देगी.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Denmark Recognition of Palestine

Trending news

Augustmuni school teacher harash female student
प्राइमरी स्कूल के मुस्लिम शिक्षक पर 21 वर्षीय हिंदू छात्रा से छेड़-छाड़ का आरोप
Hamas
Hamas की इंटरनेशनल कम्यूनिटी से बड़ी अपील; इजराइल को करना होगा अलग-थलग
Pakistan airstrikes in Khyber Pakhtunkhwa
JF-17 से पाकिस्तान ने की अपने ही नागरिकों पर बमबारी,खैबर पख्तूनख्वा में बिछ गई लाशें
Lucknow
Lucknow विधानसभा के सामने मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, पुलिस एक्शन से जुड़ा है मामला
Jharkhand news
Jharkhand: मदरसा के रिटायर्ड टिचर्स ने जमकर काटा बवाल, पेंशन न मिलने से हैं नाराज
Saharanpur
Saharanpur: पूर्व MLC हाजी इकबाल के भाई को बड़ी राहत, 3 साल बाद हुए रिहा
Hapur New
Hapur: दर्जनों लोगों ने किया था मुस्लिम परिवार पर हमला, अब पुलिस ने चार को धरा
Uttar Pradesh news
गज़ा के पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ा भारी, तीन मुस्लिम युवक गिरफ्तार
Maqbool Bhatt
मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की हटाई जाए कब्र; HC में दायर अर्जी में की गई बड़ी मांग
Uttarakhand news
Shuklaganj: I Love Muhammad Rally के दौरान भारी बवाल; पुलिस ने कई को किया डिटेन
;