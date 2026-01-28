बंधकों की वापसी पूरी, अब गाजा के भविष्य पर टिकी इजरायल की नजर

Israel Hostages Return: 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर हमले के बाद नेतन्याहू की सेना ने दो महीने तक गाजा में जोरदार बमबारी की. इस बमबारी से गाजा पूरी तरह तबाह हो गया है. गाजा में करीब 70 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं और पूरी आबादी विस्थापित हो गई है. इस बीच, सीजफायर समझौते के तहत हमास ने कुछ इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है.

दरअसल, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया. इस हमले में कम से कम 1,200 इजरायली नागरिक मारे गए और हजारों लोग घायल हुए, जिनमें इजरायली सुरक्षा बलों के कई सदस्य भी शामिल थे. हमास ने हमले के दौरान 250 इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना लिया था. इनमें 24 साल के पुलिस अधिकारी रैन गविलि भी शामिल थे. उनकी संघर्ष के दौरान मौत हो गई थी और अब उनका शव इजरायल को लौटा दिया गया है.

इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, ग्विली के अवशेषों का पता लगाने के लिए उत्तरी गाजा के एक कब्रिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था. इसमें सर्च टीमें, खुफिया अधिकारी और फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल थे. ग्विली की पहचान करने के लिए लगभग 24 घंटों में 20 से ज़्यादा दंत चिकित्सकों ने लगभग 250 शवों की जांच की. इजरायल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी, शिन बेट ने कहा कि पूछताछ के दौरान मिली जानकारी से यह खोज संभव हुई.

हमास ने क्या कहा?

हालांकि, हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इजरायल के दावे को चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने अरब मध्यस्थों के माध्यम से शव के बारे में जानकारी साझा की थी. इस बीच गाजा के स्थानीय निवासियों का आरोप है कि खुदाई के दौरान कई कब्रें खुली छोड़ दी गईं, जिससे मृतकों की गरिमा का अनादर हुआ. ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत की खबरें भी सामने आईं, हालांकि इजरायली सेना ने इन दावों की पुष्टि नहीं की.

नेतन्याहू ने रखा ये शर्त

इस बीच, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अब ध्यान गाजा के भविष्य पर है. उन्होंने घोषणा की कि मिस्र की सीमा के साथ राफा क्रॉसिंग को सीमित पैदल यात्रियों के लिए फिर से खोला जाएगा, हालांकि माल ढुलाई की अनुमति नहीं होगी. नेतन्याहू ने दोहराया कि जब तक हमास को पूरी तरह से निहत्था नहीं कर दिया जाता, तब तक गाजा में पुनर्निर्माण संभव नहीं होगा. गाजा में रहने वाले विस्थापित फिलिस्तीनी अभी भी आशंकित हैं. राफा और खान यूनिस के लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या उनका जीवन सच में बदलेगा. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मेडिकल इलाज के लिए लगभग 20,000 फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालना होगा. कई लोगों ने कहा कि सीजफायर के अगले चरण को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है और वे अभी भी अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं.