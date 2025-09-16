Israel पहुंचकर अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो के बदले सुर, बोलने लगे इजराइल की वाणी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2923927
Zee SalaamIsrael Hamas War

Israel पहुंचकर अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो के बदले सुर, बोलने लगे इजराइल की वाणी

America News: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो इस वक्त इजराइल के दौरे पर हैं. खास बात यह है कि इस दौरान वह इजराइल की ज़ुबान बोलते दिखाई दिए. वह अमेरिकी के जरिए की गई उस मज़म्मत को भूल गए जो कतर हमले के दौरान ट्रंप ने की थी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 16, 2025, 08:30 AM IST

Trending Photos

Israel पहुंचकर अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो के बदले सुर, बोलने लगे इजराइल की वाणी

America News: अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रुबियो ने येरुशलम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाक़ात के दौरान ट्रंप प्रशासन की ओर से उन्हें पूरा समर्थन देने की बात कही है. उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन की प्राथमिकता इज़रायली बंधकों की रिहाई और हमास का सफाया है.

रुबियो के बदले सुर

रुबियो ने एक पब्लिक स्टेटमेंट में सीजफायर का कोई ज़िक्र नहीं किया. उन्होंने पिछले हफ्ते कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडर्स को निशाना बनाकर किए गए इज़रायली हमले पर पहले जताई गई आलोचना भी दोहराई नहीं. नेतन्याहू ने इस सवाल पर कि क्या कतर पर आगे भी हमले हो सकते हैं, कहा कि आतंकी जहां भी होंगे, उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी.

कतर में तनाव और इमरजेंसी मीटिंग

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया कि रुबियो मंगलवार को लंदन जाते समय दोहा भी रुकेंगे, ताकि खाड़ी देशों के साथ तनाव कम करने की कोशिश की जा सके. दोहा में अरब और इस्लामी देशों के आपात शिखर सम्मेलन में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने आरोप लगाया कि इज़रायल का हमला हमास और इजराइल के बीच सीजफायर को खराब करने के लिए था.

Add Zee News as a Preferred Source

बंधकों और सीजफायर की शर्तें

हामास नेता दोहा में उस सीजफायर प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे जिसे ट्रंप ने पेश किया था. प्रस्ताव में सभी 20 जीवित बंधकों की रिहाई और 28 लाशों की वापसी शामिल थी. हामास ने अगस्त में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ़ के जरिए सुझाए गए फेज़ वाइज़ सीज़फायर प्रस्ताव को कबूल किया था.

रुबियो ने येरुशलम में कहा कि अमेरिका शांति समाधान की कोशिशें जारी रखेगा, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हमास का अंत होगा. उन्होंने कहा, "सभी 48 बंधकों ज़िंदा और मरे हुए लोगों को घर लौटाना चाहिए.

रुबियो ने दी वॉर्निंग

रुबियो ने चेतावनी दी कि ब्रिटेन, फ़्रांस, कनाडा, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के जरिए फ़िलस्तीन को मान्यता देना शांति की राह मुश्किल करेगा. उनके मुताबिक इससे कट्टरपंथी गुटों को बढ़ावा मिलेगा.

इज़रायली सेना गाज़ा सिटी में बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमले की तैयारी कर रही है और लगातार इमारतों को ध्वस्त कर रही है. संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी (UNRWA) के अनुसार, पिछले चार दिनों में उसके 10 बिल्डिंग्स, जिनमें सात स्कूल और दो क्लीनिक शामिल हैं पर बमबारी हुई है. नेतन्याहू ने कहा कि ऊंची इमारतों को लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि हमास के ठिकानों को खत्म करने के लिए गिराया जा रहा है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

americamuslim newsamerican foreign minister

Trending news

america
Israel पहुंचकर अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो के बदले सुर, बोलने लगे इजराइल की वाणी
Israel Hamas War
Gaza: ट्रंप के मंत्री बोले, वॉर का नहीं है कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन; US भी हटा पीछे?
Gaza News
इजराइल का मौत का नंगा नाच! IDF ने की 14 साल के फुटबॉलर समेत पूरे परिवार की हत्या
yemen news
यमन में कलम के सिपाहियों पर कहर; इजरायल के हवाई हमलों में 33 पत्रकारों की मौत
Pakistan News
ऑपरेशन सिंदूर के बाद खंडहर हुआ था लश्कर मुख्यालय, अब फिर से बन रहा है नया अड्डा
UP News
गाजी मियां या महाराजा सुहेलदेव; UP में दोनों के नाम से क्यों शुरू हुई सियासी जंग
gaza conflict
गाजा संकट पर अमेरिका का सख्त रुख, इजरायल को दी खुली छूट; हमास को हटाने की मांग
Ramjilal Suman on Waqf Board
वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं सपा सांसद, कही ये बड़ी बात
UP News
वेस्ट UP मिनी पाकिस्तान नहीं पूरा पाकिस्तान बन चुका है; संत के बयान को सोम का समर्थन
Jharkhand news
बीजेपी का नया एजेंडा! PM मोदी के घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज के दावों से सियासी उबाल
;