Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2955392
Zee SalaamIsrael Hamas War

Video: वो जहन्नुम का कुत्ता; PM Modi ने क्यों की नेतन्याहू की तारीफ, भड़के असदुद्दीन ओवैसी

Asaduddin Owaisi Critisize PM Modi: एआईएमआईएम चीफ पीएम मोदी की एक हरकत से काफी नाराज हो गए हैं. उन्होंने कहा है कि क्या पीएम मोदी और नेतन्याहू की आइडियोलॉजी एक जैसी है?

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 10, 2025, 09:02 AM IST

Trending Photos

Video: वो जहन्नुम का कुत्ता; PM Modi ने क्यों की नेतन्याहू की तारीफ, भड़के असदुद्दीन ओवैसी

Asaduddin Owaisi Critisize PM Modi: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर ज़ोरदार हमला बोला है. ये मामला नेतन्याहू की तारीफ करने से जुड़ा है. ओवैसी ने इजराइली पीएम की मजम्मत करते हुए कहा कि आपने (पीएम मोदी) उसकी तारीफ क्यों की, क्या आपकी और उसकी आइडियोलॉजी एक जैसी है?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, ट्रंप के प्रस्ताव पर इजराइल और हमास के दस्तखत के बाद पीएम मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ की थी. जिसपर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए. उन्होंने एक रैली के दौरान बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की और साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप की भी तारीफ की. देश के प्रधानमंत्री वो नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है, जहन्नुम का कुत्ता है, जिसने कई हजार लोगों को मार दिया. 20 हजार बच्चे हैं और 20 हजार औरतें हैं. कई लाख लोग बेघर हो गए और पीएम मोदी उसकी लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source

असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा प्रधानमंत्री आप क्यों कर रहे हैं उसकी तारीफ? क्या आपकी और उनकी आइडियोलॉजी एक है. आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम निंदा करते हैं कि प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू की तारीफ की. यह कोई लीडरशिप नहीं है, नेतन्याहू जहन्नुम का कुत्ता है, जो फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है.

कहीं न कहीं तार मिलते हैं

असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं पीएम मोदी उसकी तारीफ कर रहे हैं. इससे पता लग रहा है कि ऊपर जाकर कहीं न कहीं उनके तार मिलते हैं. पीएम मोदी ऐसे शख्स की तारीफ कर रहे हैं, जिसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने वॉरंट इश्यू किया. जब कुलभूषण को पाकिस्तान में सज़ा दी जा रही थी तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट गया और इंसाफ मिला.

बता दें, इजराइल और हमास के बीच सीजफायर हो गया है, लेकिन गाजा में 65 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. मरने वालों में बच्चों और औरतों की बड़ी तादाद है. नेतन्याहू पर इल्जाम लगा कि वह गाज़ा में नरसंहार कर रहे हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin OwaisiPM ModiIsrael Hamas War

Trending news

Asaduddin Owaisi
वो जहन्नुम का कुत्ता; PM Modi ने क्यों की नेतन्याहू की तारीफ, भड़के असदुद्दीन ओवैसी
Gandhinagar bulldozer Action News
Gujarat: I Love Muhammad पर हुई थी हिंसा;618 अवैध निर्माण चिन्हित,186 पर चला बुलडोजर
Gandhinagar bulldozer Action News
Gujarat: I Love Muhammad पर हुई थी हिंसा;618 अवैध निर्माण चिन्हित,186 पर चला बुलडोजर
Waqf
Waqf Property Registration: SC में ओवैसी की याचिका, तारीख बढ़ाने के लिए दी बड़ी दलील
Israel Hamas War
America Israel में क्यों भेज रहा है अपने 200 सैनिक, क्या है असली मकसद?
UP News
यूपी में मुतवल्लियों की बढ़ी टेंशन, वक्फ संपत्ति पंजीकरण की अंतिम तारीख पास!
UP News
बीजेपी के कसीदे पढ़ने पर बर्क का मायावती पर तंज, 'BSP की कथनी और करनी में फर्क'
UP News
त्यौहारों पर नफरत बांटने का नया खेल; बाजरों में खोजे जा रहे मुस्लिम मेंहदी कलाकार
Italy News
इटली सरकार भी हुई इस्लामोफोबिया का शिकार,मेलोनी ने की बुर्के पर बैन की तैयारी!
Gaza-Israel Ceasefire
Gaza-Israel Ceasefire: गज़ा को खोकर क्या हार गया हमास; जानें समझौते की 10 बड़ी बातें