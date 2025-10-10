Video: वो जहन्नुम का कुत्ता; PM Modi ने क्यों की नेतन्याहू की तारीफ, भड़के असदुद्दीन ओवैसी

Asaduddin Owaisi Critisize PM Modi: एआईएमआईएम चीफ पीएम मोदी की एक हरकत से काफी नाराज हो गए हैं. उन्होंने कहा है कि क्या पीएम मोदी और नेतन्याहू की आइडियोलॉजी एक जैसी है?
Asaduddin Owaisi Critisize PM Modi: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर ज़ोरदार हमला बोला है. ये मामला नेतन्याहू की तारीफ करने से जुड़ा है. ओवैसी ने इजराइली पीएम की मजम्मत करते हुए कहा कि आपने (पीएम मोदी) उसकी तारीफ क्यों की, क्या आपकी और उसकी आइडियोलॉजी एक जैसी है?
दरअसल, ट्रंप के प्रस्ताव पर इजराइल और हमास के दस्तखत के बाद पीएम मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ की थी. जिसपर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए. उन्होंने एक रैली के दौरान बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की और साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप की भी तारीफ की. देश के प्रधानमंत्री वो नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है, जहन्नुम का कुत्ता है, जिसने कई हजार लोगों को मार दिया. 20 हजार बच्चे हैं और 20 हजार औरतें हैं. कई लाख लोग बेघर हो गए और पीएम मोदी उसकी लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं.
असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा प्रधानमंत्री आप क्यों कर रहे हैं उसकी तारीफ? क्या आपकी और उनकी आइडियोलॉजी एक है. आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम निंदा करते हैं कि प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू की तारीफ की. यह कोई लीडरशिप नहीं है, नेतन्याहू जहन्नुम का कुत्ता है, जो फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है.
असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं पीएम मोदी उसकी तारीफ कर रहे हैं. इससे पता लग रहा है कि ऊपर जाकर कहीं न कहीं उनके तार मिलते हैं. पीएम मोदी ऐसे शख्स की तारीफ कर रहे हैं, जिसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने वॉरंट इश्यू किया. जब कुलभूषण को पाकिस्तान में सज़ा दी जा रही थी तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट गया और इंसाफ मिला.
बता दें, इजराइल और हमास के बीच सीजफायर हो गया है, लेकिन गाजा में 65 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. मरने वालों में बच्चों और औरतों की बड़ी तादाद है. नेतन्याहू पर इल्जाम लगा कि वह गाज़ा में नरसंहार कर रहे हैं.