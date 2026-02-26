'15 मिनट के लिए गाजा जाएं', PM मोदी के इजरायली दौरे पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी

Owaisi on PM Modi Israel Visit: AIMIM चीफ और हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल के प्रस्तावित दौरे की कड़ी आलोचना की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय में इजरायल जाना जब गाजा में हालात बहुत गंभीर हैं, फिलिस्तीन के लिए भारत के ऐतिहासिक सपोर्ट के साथ धोखा है.

ओवैसी ने गाजा के हालात की कड़ी आलोचना करते हुए इसे "नरसंहार" कहा और कहा कि इतिहास वहां जो हो रहा है उसे याद रखेगा. इजरायली प्रधानमंत्री का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने उन्हें "वॉर क्रिमिनल" तक कहा और आरोप लगाया कि ऐसे नेता से मिलना भारत की स्थापित विदेश नीति की भावना के खिलाफ है. ओवैसी ने कहा कि आपको 15 मिनट के लिए गाजा जाना चाहिए और वहां का नरसंहार देखना चाहिए. 60 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों को खत्म कर दिया गया.

Gaza’s genocide will be remembered forever. The fact that India’s Prime Minister chose to visit Israel at this time and embrace a war criminal with a warrant against him, betrays India’s own longstanding support for the Palestinian people. Maybe the US will attack Iran after the… pic.twitter.com/A5eqL6Z71l Add Zee News as a Preferred Source — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 25, 2026

AIMIM चीफ ने कहा कि भारत ने लंबे समय से फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और एक आज़ाद देश की उनकी मांग का समर्थन किया है. औवैसी के अनुसार, मौजूदा दौरा उस परंपरा से अलग है. ओवैसी ने यह भी चिंता जताई कि प्रधानमंत्री के दौरे से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ सकता है, जिससे मिलिट्री एक्शन हो सकता है. उन्होंने अपने पोस्ट के आखिर में "ज़ायोनिज़्म मुर्दाबाद" का नारा भी लिखा, जो इजरायल की राजनीतिक विचारधारा के प्रति उनके विरोध को दिखाता है.

कांग्रेस ने भी उठाया सवाल

कांग्रेस पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि भारत का इतिहास फिलिस्तीन के सपोर्ट से भरा रहा है और भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर बाद की सरकारों तक फिलिस्तीनी अधिकारों का सपोर्ट किया है. उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने 1988 में फ़िलिस्तीनी देश को ऑफिशियली मान्यता दी थी.

प्रियंका गांधी ने उठाया सवाल

कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आने वाले इजरायल दौरे पर नेसेट को संबोधित करेंगे और गाजा में हजारों बेगुनाह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का ज़िक्र करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे." उन्होंने कहा कि एक आज़ाद देश के तौर पर भारत अपने पूरे इतिहास में सही बात के लिए खड़ा रहा है. कांग्रेस नेता ने कहा, "हमें दुनिया को सच्चाई, शांति और न्याय की रोशनी दिखाते रहना चाहिए."

