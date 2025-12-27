नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनी पर इजराइली सेटलर ने चढ़ाई कार; Video Viral

Attack on Palestinian While Namaaz: नमाज के दौरान एक फिलिस्तीनी शख्स पर एक इजराइली सेटलर ने कार चढ़ा दी. इस दौरान का एक वीडियो सोशळ मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Attack on Palestinian While Namaaz: गुरुवार शाम को एक फ़िलिस्तीनी युवक घायल हो गया, जब रामल्लाह के पूरब में वेर जरीर शहर के एंट्रेंस के पास एक इजराइली सेटलर ने जानबूझकर उसे गाड़ी से कुचल दिया. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी छाया हुआ है.
यह घटना कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में सेटलर्स के बढ़ते हिंसक हमलों की एक और कड़ी हैय लोकल सूत्रों के मुताबिक, युवक दोपहर की नमाज़ पढ़ रहा था, तभी एक सेटलर ने अपने कार से उसे तेजी से टक्कर मार दी और उसे वहां से भागने के लिए कहा. इस दौरान को कई चोटें आई हैं.
यह घटना दीर जरीर के एंट्रेंस के पास हुई, जहां सुबह से ही टेंशन बढ़ रही थी. सूत्रों ने बताया कि कुछ लोगों के ग्रुप ने सुबह से ही दीर जरीर के एंट्रेंस को ब्लॉक कर रखा था. उन्होंने लोगों और घरों पर पत्थर फेंके और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी. इसी बीच, एक युवक मेन रोड के पास नमाज़ पढ़ने के लिए अपनी कार से उतरा और नमाज़ पढ़ने लगा. इसी दौरान इस यहूदी शख्स ने फिलिस्तीनी पर हमला कर दिया.
Breaking: An Israeli settler near Ramallah ran over a Palestinian youth while he was performing his prayers. pic.twitter.com/o0cjtZ8BlF
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 25, 2025
वह कार पर सवार होकर आया और जानबूझकर फिलिस्तीनी शख्स को जोर से टक्कर मार दी. बाद में, उसने घायल युवक को धमकाया और उसे जाने का आदेश दिया. इस शख्स ने अपने कंधे पर एक एक बंदूक टंगाई हुई थी. देखने में महसूस हो रहा था कि ये एक ऑटोमैटिक गन है. इजराइली सेटलर्स हमेशा से ही फिलिस्तीनियों को परेशान करते आए हैं.
2 महीने पहले हुई एक ऐसी ही घटना में कुछ इजराइली सेटलर्स ने एक गरीब फिलिस्तीनी किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया. जब किसान ने इसका विरोध किया तो उसके पैर में गोली मार दी गई. वहीं एक दूसरी घटना में कुछ इजराइली सेटलर्स अपनी शर्ट्स और टी-शर्ट्स फाड़ते हुए दिखाई दिए, ताकि फिलिस्तीनियों पर हमले के इल्जाम लगाए जा सके.
इजराइली सेटलर्स वह लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती उन इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, जो फिलिस्तीनियों की जमीन है. इजराइली सरकार पर हमेशा से इल्जाम लगता आया है कि वह इन सेटलर्स को सपोर्ट करती है. ये लोग फिलिस्तीनियों पर हमले करते हैं और आईडीएफ या लोकर फोर्स के जरिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है.
उधर गाजा में सीजफायर के बाद से करीब 450 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं अभी तक गाजा में मरने वालों की तादाद लगभग 71000 पहुंच चुकी है. इजराइल पर इल्जाम लग रहा है कि वह हमेशा से सीजफायर का उल्लंघन करता आ रहा है. रिपोर्टे्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में आईडएफ ने 5 फिलिस्तीनियों को मारा है.