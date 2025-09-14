Qatar पर हमले का दाव नेतन्याहू पर कैसे उल्टा पड़ गया? ट्रंप भी हुए नाराज़
Israel Hamas War: इजराइल ने कुछ दिन पहले कतर पर हमला किया. इस हमले का मकसद हमास के टॉप लीडर्स को मिटाना था. हालांकि, नेतन्याहू का यह दाव उन पर उल्टा पड़ गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 14, 2025, 08:42 AM IST

Israel Hamas War: इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हफ्ते क़तर में हमास नेताओं की हत्या का आदेश देकर बड़ा दांव खेला था. लेकिन हमले के नाकाम रहने की खबरों के बीच यह दांव उलटा पड़ता दिख रहा है.

नेतन्याहू को उल्टा पड़ गया दाव

नेतन्याहू की योजना थी कि निर्वासन में रह रहे हमास के टॉप लीडर्स को मारकर वे पूरी तरह से अपने टारगेट के करीब पहुंचें और ग़ाज़ा युद्ध में हमास को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करें. लेकिन हमास का दावा है कि उसके सीनियर नेता इस हमले से बच गए. इससे नेतन्याहू की अंतरराष्ट्रीय साख को और नुकसान हुआ है, जो पहले ही ग़ाज़ा में तबाही और मानवीय संकट की वजह से बुरी तरह प्रभावित है.

कतर और अरब देश हुए नाराज़

मंगलवार को हुआ यह हवाई हमला क़तर को भड़का गया है, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी और पूरे युद्ध के दौरान एक अहम मध्यस्थ रहा है. हमले की अरब दुनिया भर में आलोचना हुई है और व्हाइट हाउस के साथ इस्राइल के रिश्तों में भी खिंचाव आया है. इससे सीजफायर की कोशिशों में रुकावट आ गई है और ग़ाज़ा में जिंदा माने जा रहे करीब 20 बंधकों की ज़िंदगी और खतरे में पड़ गई है.

हमास के टॉप लीडर्स ज़िदा

हमले में पांच हमास सदस्य और एक क़तर सुरक्षा गार्ड की मौत हुई, लेकिन हमास का कहना है कि उसके शीर्ष निर्वासित नेता, जो अमेरिकी युद्धविराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, सभी बच गए.

अरब न्यूज के मुताबिक, तेल अवीव विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हमले में हमास के टॉप लीडर्स जाते, तो नेतन्याहू इसे जीत का ऐलान करने का मौका बना सकते थे. हालांकि, 23 महीने से जारी इस्राइल की ग़ाज़ा पर कार्रवाई में पहले ही हमास का अधिकांश नेतृत्व मारा जा चुका है लेकिन नेतन्याहू का पूरी तरह से जीत का टारगेटअब और कठिन होता जा रहा है.

मंगलवार के हमले के बाद क़तर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने कहा कि मौजूदा वार्ता अब लीगल रह गई है. हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि क़तर पूरी तरह से मध्यस्थता छोड़ देगा. 

अमेरिका से रिश्तों में तनाव

नेतन्याहू को अब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका का पूरा समर्थन मिला है. लेकिन, इस हमले के बाद ट्रंप ने असंतोष जताते हुए कहा कि वे "बहुत नाराज़" हैं और क़तर को भरोसा दिलाया कि ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा. हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं कहा कि वे इस्राइल पर कोई कार्रवाई करेंगे या नेतन्याहू पर युद्ध रोकने का दबाव डालेंगे.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

