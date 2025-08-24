ऑस्ट्रेलिया में गूंजी गाजा की पुकार, हजारों ने इजरायल पर बैन की मांग की
Gaza Genocide Protests Australia: ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों लोगों ने गाजा नरसंहार रोकने और इजरायल पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में हुई रैलियों में फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज़ उठी.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:11 PM IST

Gaza Genocide Protests Australia: ऑस्ट्रेलिया के अलग-अलग शहरों में आज को हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया. इन प्रदर्शनों में शामिल लोग गाजा में जारी हालात को जनसंहार बताते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार से इज़रायल पर सख्त आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे.

फिलिस्तीनी इलाका गाजा पिछले 22 महीनों से लगातार इजरायली सैन्य हमलों का सामना कर रहा है. रिपोर्टों के मुताबिक अब तक 62 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी इन हमलों में मारे जा चुके हैं. बड़ी संख्या में लोग भूख, कुपोषण और बुनियादी जरूरतों की कमी से जूझ रहे हैं क्योंकि इजरायल की नाकेबंदी के चलते अंतरराष्ट्रीय सहायता भी गाजा तक नहीं पहुंच पा रही. यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में आम लोग गाजा के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं.

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान
11 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज़ ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगी. इस फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया और इजरायल के रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ गई. इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने अल्बनीज़ को कमज़ोर तक कह दिया. इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और गहराता जा रहा है.

देशभर में विरोध प्रदर्शन
ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों- सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन सहित कुल 40 जगहों पर इन रैलियों का आयोजन हुआ. पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप के मुताबिक, देशभर में लगभग 3.5 लाख लोगों ने इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया. सिर्फ ब्रिस्बेन में ही करीब 50 हजार लोग जुटे. हालांकि, स्थानीय पुलिस का दावा है कि वहां महज 10 हजार लोग ही मौजूद थे. मेलबर्न और सिडनी में भी भारी संख्या में लोग पहुंचे. प्रदर्शनकारियों के हाथों में फ़िलिस्तीन के झंडे थे और वे नारे लगा रहे थे- "फ़्री, फ़्री फ़िलिस्तीन." आयोजकों का कहना था कि यह प्रदर्शन ऑस्ट्रेलियाई जनता की नाराज़गी और फ़िलिस्तीनी लोगों के प्रति एकजुटता का प्रतीक है.

